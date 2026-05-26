UWW обяви квалификациите за Олимпийските игри в Лос Анджелис

Международната федерация по борба (UWW) обяви квалификациите за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Квалификациите ще включват три рейтингови турнира, континенталните първенства през 2027-а и 2028-а, Световното първенство през 2028 година, а също и континенталните квалификации и световната квалификация през 2028-а.

Надпреварата започва през февруари 2027 година, когато ще се проведе първият рейтингов турнир. Той ще се проведе при нов 7-дневен формат, информираха от Българската федерация по борба.

Последният старт за годината, когато ще се раздават олимпийски квоти, ще бъде първенството на планетата през 2027-а, а домакин ще бъде 20-хилядната зала „Томас и Мак център“.

Лас Вегас за втори път приема Световен шампионат по борба след 2015 година. Тогава България спечели четири бронза – на Евелина Николова (55), Джанан Манолова (60), Тайбе Юсеин (63), както и на Владимир Дубов (61) в свободната борба.

Състезанията, които ще носят точки за ранглистата през 2027-а, са следните: I рейтингов турнир (15-21 февруари), Европейско първенство (5-11 април), II рейтингов турнир (31 май - 6 юни), III рейтингов турнир (19-25 юли) и Световно първенство (11-19 септември).