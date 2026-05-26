Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. UWW обяви квалификациите за Олимпийските игри в Лос Анджелис

UWW обяви квалификациите за Олимпийските игри в Лос Анджелис

  • 26 май 2026 | 09:55
  • 140
  • 0
UWW обяви квалификациите за Олимпийските игри в Лос Анджелис

Международната федерация по борба (UWW) обяви квалификациите за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Квалификациите ще включват три рейтингови турнира, континенталните първенства през 2027-а и 2028-а, Световното първенство през 2028 година, а също и континенталните квалификации и световната квалификация през 2028-а.

Надпреварата започва през февруари 2027 година, когато ще се проведе първият рейтингов турнир. Той ще се проведе при нов 7-дневен формат, информираха от Българската федерация по борба.

Последният старт за годината, когато ще се раздават олимпийски квоти, ще бъде първенството на планетата през 2027-а, а домакин ще бъде 20-хилядната зала „Томас и Мак център“.

Лас Вегас за втори път приема Световен шампионат по борба след 2015 година. Тогава България спечели четири бронза – на Евелина Николова (55), Джанан Манолова (60), Тайбе Юсеин (63), както и на Владимир Дубов (61) в свободната борба.

Състезанията, които ще носят точки за ранглистата през 2027-а, са следните: I рейтингов турнир (15-21 февруари), Европейско първенство (5-11 април), II рейтингов турнир (31 май - 6 юни), III рейтингов турнир (19-25 юли) и Световно първенство (11-19 септември).

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Кирил Георгиев ще боксира за злато на турнира "Айндховен Къп"

Кирил Георгиев ще боксира за злато на турнира "Айндховен Къп"

  • 25 май 2026 | 17:00
  • 777
  • 0
Вълка срещу босненски ветеран на голяма галавечер в Сърбия

Вълка срещу босненски ветеран на голяма галавечер в Сърбия

  • 25 май 2026 | 13:09
  • 1198
  • 0
Две титли спечелиха кадетите на България на европейската купа в Португалия

Две титли спечелиха кадетите на България на европейската купа в Португалия

  • 25 май 2026 | 11:46
  • 558
  • 0
Станка Златева: Европейското първенство завърши успешно и за младите, и за България

Станка Златева: Европейското първенство завърши успешно и за младите, и за България

  • 24 май 2026 | 20:58
  • 5763
  • 5
Европейският шампион по борба за момчета Симеон Великов: Много ме мотивира загубата на брат ми

Европейският шампион по борба за момчета Симеон Великов: Много ме мотивира загубата на брат ми

  • 24 май 2026 | 20:55
  • 964
  • 0
Васил Христов преди MAX FIGHT 65: Отдал съм се изцяло на кикбокса

Васил Христов преди MAX FIGHT 65: Отдал съм се изцяло на кикбокса

  • 24 май 2026 | 16:57
  • 2396
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Африканци разгласиха подробности от договора на Ето'о с ЦСКА

Африканци разгласиха подробности от договора на Ето'о с ЦСКА

  • 26 май 2026 | 09:53
  • 2489
  • 0
Новият бос на Левски развърта кранчето на "Герена"

Новият бос на Левски развърта кранчето на "Герена"

  • 26 май 2026 | 10:06
  • 1102
  • 1
Манчестър Сити изпрати Гуардиола с парад и впечатляващо прощално парти с клубни легенди, Майкъл Джордан и "Оейзис"

Манчестър Сити изпрати Гуардиола с парад и впечатляващо прощално парти с клубни легенди, Майкъл Джордан и "Оейзис"

  • 26 май 2026 | 10:01
  • 885
  • 0
Бойко Величков: Предлагам на хората във VAR да си ударят два шамара! Явно някой се страхува от ЦСКА

Бойко Величков: Предлагам на хората във VAR да си ударят два шамара! Явно някой се страхува от ЦСКА

  • 25 май 2026 | 23:25
  • 21832
  • 60
Янев: За мен това е брутална дузпа, да загърбим всяко едно его и различия

Янев: За мен това е брутална дузпа, да загърбим всяко едно его и различия

  • 25 май 2026 | 23:25
  • 19969
  • 66
Хулио Веласкес за Костадинов: Загубихме един играч, но спечелихме спортен директор

Хулио Веласкес за Костадинов: Загубихме един играч, но спечелихме спортен директор

  • 25 май 2026 | 22:53
  • 18288
  • 13