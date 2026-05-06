  Кунов ще търси още един нокаут на ринга на MAX FIGHT

Кунов ще търси още един нокаут на ринга на MAX FIGHT

Станислав Кунов поиска реванш от Кристиян Димитров на ринга на MAX FIGHT, но засега ще може да сравни уменията си със състезателя на боксов клуб „Левски“ посредством друг боец. 24-годишният софиянец няма да получи желаната битка с Димитров – поне засега, но пък ще има възможност да покаже по-добър бокс и категорична победа срещу последния му опонент - Харилаос Малихудис.

Гръцкият боксьор и представителя на „Академия Антон Петров“ ще се изправят един срещу друг в 4-руднов боксов мач в категория до 88 килограма на ELITBET MAX FIGHT 65. Галата ще се проведе на 29 май в спортен комплекс „С.И.Л.А.“.

На едва 24 години, Станислав Кунов се утвърждава като едно от най-ярките имена в новото поколение български професионален бокс. С ръст от 185 см, прав гард и впечатляващ стил, изграден върху основи от кикбокс, муай тай и санда, той вече има баланс 3-1 (2 нокаута).

Кунов направи силно впечатление още с дебюта си на MAX FIGHT 61, когато нокаутира Антон Димитров в първия рунд. Последното му участие - на MAX FIGHT 64 - също завърши с категоричен ТКО в първия рунд срещу Горан Сучевич.

Между тези два успеха се нарежда и зрелищната му битка с Кристиян Димитров на MAX FIGHT 63 - двубой, обявен за „Битка на вечерта“. Именно там започна да се заражда нещо повече от спортно съперничество. От другата страна на ринга ще застане опитният гръцки боец Харилаос Малихудис – 33-годишен боксьор от Атина, известен с прякора си „Светецът“. С професионална статистика 3 победи (1 с нокаут) и 7 загуби, той притежава здрава и дисциплинирана игра.

Малихудис бе последният съперник на Кристиян Димитров на MAX FIGHT 64 в зала „Г.С. Раковски“ в София, където Димитров спечели по точки след 4-рундова битка. Но истинското шоу започна след последния гонг.

След победата си над Малихудис, Кристиян Димитров бе предизвикан директно на ринга от Станислав Кунов. Двамата не скриха напрежението помежду си, а размяната на думи ясно показа, че този сблъсък е въпрос на време. Така Малихудис се превръща в своеобразен общ знаменател – последният тест за Димитров и следващото препятствие пред Кунов.

