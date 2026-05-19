Иван Киселаров срещу Димитър Мутавски – взривоопасен пловдивски дуел на MAX FIGHT 65

  • 19 май 2026 | 17:22
Пловдивски сблъсък в полутежката категория на бокса ще украси бойната карта на ELITBET MAX FIGHT 65. Дългоочакваното бойно шоу ще се проведе на 29 май в спортна зала „С.И.Л.А.“, а билетите бързо се изчерпват в платформата на kupibileti.bg.. Един срещу друг на ринга ще се качат бронзовият медалист от Европейско първенство и 15-кратен шампион на България Иван Киселаров и абсолютният дебютант и негов съгражданин Димитър Мутавски.

След като Иван Киселаров вече бе обявен като част от бойната карта на MAX FIGHT 65, организацията официално представя неговия съперник – пловдивчанина Димитър Мутавски, който ще направи своя дебют на професионалната сцена пред родна публика. Двамата ще се изправят в двубой от 4 рунда по 3 минути.

34-годишният Мутавски влиза в срещата с амбицията да остави сериозна следа още с първата си поява на галавечер от ранга на MAX FIGHT. Въпреки че традиционно се състезава в тежка категория, където поддържа тегло около 92 килограма при ръст от 194 сантиметра, пловдивчанинът е готов да демонстрира силата и агресивния си стил срещу опитния Иван Киселаров. С десен гард, сериозна физика и репутация на боксьор, който винаги търси размяната на тежки удари, Мутавски не крие увереността си преди двубоя.

„Моят стил е агресивен боен стил. Обичам да натискам и да търся нокаута. Смятам, че Иван Киселаров има опит и това ще направи срещата много интересна за публиката, а финалът ще бъде атрактивен“, заяви Димитър Мутавски дни преди MAX FIGHT 65.

Боксьорът от Пловдив започва да тренира едва на 14-годишна възраст, движен от любовта си към бойните спортове и вдъхновен от легендата Ивендър Холифийлд. През годините натрупва сериозен опит на републикански първенства при мъжете, където изгражда репутацията си на изключително твърд и опасен съперник. Самият той определя като своя най-голяма сила комбинацията между тежки удари и здрава психика.

„Винаги съм харесвал този спорт и съм влагал всичко от себе си в тренировките. На републиканските първенства съм показвал, че мога да нанасям сериозни щети и никога не отстъпвам назад. За мен психиката е също толкова важна, колкото и силата“, коментира Мутавски.

Подготовката му за дебюта на MAX FIGHT преминава под ръководството на треньора Стефан Панайотов в клуба „United Sports Plovdiv“, а ключова роля в лагера му има и неговият брат Николай Мутавски – бивш национал и боксьор с множество отличия от турнири при мъжете. В тренировъчния процес активно се включват още Емил Митков и бившият професионален боксьор Митьо Добрев-Мутата, който помага със съвети и тактическа подготовка.

„За кондицията ми работим всеки ден със Стефан Панайотов, брат ми Николай и целия екип. Митьо Добрев също ми помага много със съвети за играта, а Емил Митков допринася сериозно за техниката и подготовката ми. Чувствам се готов за тази среща“, добави пловдивчанинът.

За Димитър Мутавски участието на MAX FIGHT 65 има и силен емоционален заряд, тъй като дебютът му идва именно в родния Пловдив пред близки, приятели и местна публика.

„За мен значи много, че ми дадоха шанс да дебютирам на MAX FIGHT точно в моя роден град. Много съм благодарен за тази възможност. MAX FIGHT е най-сериозната организация и бойната карта е уникална. Убеден съм, че всички срещи ще бъдат зрелищни“, каза още Мутавски.

Той не скри и амбициите си за начина, по който иска да приключи двубоя срещу Киселаров.

„Обещавам много атрактивна среща и ще търся брутален нокаут. Надявам се залата в Пловдив да бъде пълна и колкото може повече хора да ме подкрепят. Много мои близки и приятели ще бъдат там и искам да им благодаря за подкрепата“, заяви още 34-годишният боксьор.

Сблъсъкът между Иван Киселаров и Димитър Мутавски се очаква да бъде един от най-експлозивните боксови двубои в програмата на MAX FIGHT 65, а феновете в Пловдив ще станат свидетели на среща между доказан опит и амбициозен дебютант, който обещава зрелище още с първото си качване на професионалния ринг.

