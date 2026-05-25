Вълка срещу босненски ветеран на голяма галавечер в Сърбия

Варненският ММА боец Валери Атанасов-Вълка ще се изправи срещу босненския ветеран Томислав Спахович на FNC 31, което ще се проведе на 30 май в Belgrade Arena в Белград, Сърбия.

За 35-годишния Атанасов това ще бъде втори мач във FNC, след като през април загуби от кубинеца Андрес Рамос на FNC 22 в Любляна. Въпреки поражението, българинът остава фокусиран върху голямата си цел — титлата на FNC в лека тежка категория.

Атанасов е с професионален ММА рекорд 4 победи и 2 загуби. Той е бронзов медалист от европейско първенство по аматьорско ММА и е познат със своя страйкинг стил и готовността си да влиза в размени. Негов треньор е Делян Славов, който ще бъде в ъгъла му, само ден след като изведе трима свои бойци на MAX FIGHT 65 в Пловдив на 29 май.

Негов съперник ще бъде 35-годишният Томислав Спахович от Сараево, известен с прякора “The Beast”. Босненецът има рекорд 11 победи и 8 загуби, а във FNC е с баланс 3-2. Той е част от American Top Team и тренира в Elite MMA Fitness Sarajevo. В последния си мач победи грузинеца Шота Гвасалия на FNC 20 със събмишън — arm-triangle choke — още в първия рунд.

С ръст 177 см и борцов стил, Спахович се очертава като сериозен тест за ударния арсенал на Атанасов.

FNC 31 се очаква да бъде едно от най-големите ММА събития на Балканите тази година. Галавечерта в Belgrade Arena ще включва 11 професионални двубоя. В главното събитие шампионът в средна категория Джани Барбир с рекорд 7-1 ще защитава титлата си срещу Александър Илич, а картата предлага и тежък сблъсък между Дарко Стошич и бившия боец на UFC Грег Харди.