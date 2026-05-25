Кирил Георгиев ще боксира за злато на турнира "Айндховен Къп"

Кирил Георгиев ще боксира за злато на турнира „Айндховен Къп“. Националът ни в категория над 90 килограма се класира за финала на международната надпревара в Нидерландия.



Под наставленията на Валентин Поптолев българинът отказа още в първия рунд Уили-Джон МакКартан (Ирландия). Георгиев буквално прегази съперника си за категорична победа и място на финалите. Така днес около 19:30 часа Кирил ще има нова тежка задача. Той ще се изправи срещу англичанина Мат Уилямс в директна битка за златния медал.