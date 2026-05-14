  Тервел Пулев и Тома Великов с нова мисия на MAX FIGHT 65

Тервел Пулев и Тома Великов с нова мисия на MAX FIGHT 65

Тервел Пулев и Тома Великов с нова мисия на MAX FIGHT 65

Боксовата ни звезда Тервел Пулев и неговият възпитаник Тома Великов получиха нова покана от MAX FIGHT. Олимпийският бронзов медалист от Лондон 2012 и един от най-успешните ни бойци в профи бокса ще изведе във втора поредна гала 20-годишния талант от Варна. Великов ще се изправи срещу Юлиян Мадев в супер полусредна категория, формат 4 рунда по 3 минути. Срещата отново е последна от предварителната карта на галавечерта на 29 май в зала "Сила" в Пловдив.

Билети за ELITBET MAX FIGHT 65 може да откриете в платформата на kupibileti.bg и партньорската ѝ мрежа.

Боксьорът от клуб „Венко Пулев“ бързо заслужи доверието на организатора, след като остави много силно впечатление с дебюта си в организацията. Високият 181-сантиметра талант се боксира в прав гард. До момента той е с професионален рекорд 2-0-0, като само преди месец той дебютира на ринга на MAX FIGHT с технически нокаут срещу Константин Егоров.

Историята му в бокса започва през 2020 година във Варна, където тренира в малка зала под ръководството на Харис Клеантус. Само след около два месеца подготовка той вече участва на републикански турнир, което показва колко бързо навлиза в състезателния ритъм и колко рано започва да трупа опит на ринга.

През 2023 година, в периода между 11-ти и 12-ти клас, Великов пристига в София с идеята да обиколи различни зали и да трупа опит. Именно тогава попада в залата на Тервел Пулев, където в случаен ден участва в няколко рунда спаринг. След този момент екипът в залата вижда потенциал в него и той остава да се развива в тази система, работейки и с Димитър Щилянов.

По негови думи срещата с треньорите от този клас му дава различно разбиране за бокса – не само като сила и бързина, а като контрол, позициониране и мислене в ринга. Той подчертава, че именно това ниво на работа се усеща във всяко движение в залата.

Самият боксьор гледа на всяко свое участие като на стъпка напред в развитието си и заявява амбиция да продължи с победи и да надгражда рекорда си, с цел в следващите години да се утвърди на по-големи сцени в професионалния бокс.

