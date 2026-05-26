Световни бойни легенди пристигат за SENSHI 31 Gladiators в Пловдив

На 30 май от 19:30 часа Античният театър в Пловдив ще се превърне в арена на зрелищни битки по време на международната бойна галавечер SENSHI 31 Gladiators. Освен поредица от супер сблъсъци между доказани бойци от цял свят, феновете ще станат свидетели и на специалния SENSHI Grand Prix турнир в лека категория до 70 кг, който ще предложи директни елиминации и битка за големия връх между едни от най-добрите състезатели в дивизията. Билетите за бойното събитие са в продажба в Eventim.bg.

Освен впечатляващата бойна карта, SENSHI 31 Gladiators ще събере в България и едни от най-големите имена в историята на бойните спортове. Световни шампиони, носители на престижни Grand Prix титли и емблематични фигури на кикбокса и киокушин карате ще бъдат част от събитието като съдии, рефери, коментатори и официални представители на международната организация KWU SENSHI.

Сред специалните гости е Ернесто Хуст (Нидерландия) – четирикратен световен шампион на K-1, световен шампион по савате, световен шампион на ISKA по фул контакт и световен шампион по муай тай, член на борда на директорите на KWU SENSHI.

В Пловдив ще бъде и шихан Семи Шилт (Нидерландия) – президент на KWU SENSHI Европа, шампион на Glory Grand Slam 16-man tournament, световен шампион на Glory, четирикратен K-1 Grand Prix шампион, K-1 световен шампион, трикратен носител на титлата King of Pancrase и двукратен световен Кудо шампион, член на борда на директорите на KWU SENSHI.

Сред легендите е и Алберт Краус (Нидерландия) – първият K-1 световен шампион на MAX Tournament през 2002 г., както и първият SUPERKOMBAT шампион в средна категория. Краус е носител и на четири отделни световни титли по кикбокс и муай тай, член на борда на директорите на KWU SENSHI.

На събитието ще присъства и известният боец в лека категория Анди Зауер (Нидерландия) – двукратен световен K-1 MAX шампион, четирикратен световен шампион по Shootboxing, Showtime 70MAX световен шампион и световен муай тай шампион, член на борда на директорите на KWU SENSHI.

Част от звездния състав ще бъде и шихан Николас Петас (Япония) – европейски и световен шампион по карате, последният учи-деши на Масутацу Ояма, победител в К-1 Grand Prix на Япония, водещ на ринга на бойната галавечер SENSHI, начело на комисията за връзки с обществеността и маркетинг на KWU SENSHI и член на борда на директорите на KWU SENSHI.

Към тях се присъединяват и изявени представители на киокушин карате. Сред тях е сенсей Тариел Николейшвили (Грузия) – абсолютен световен шампион през 2011 г., завършва „100 боя“ кумите през 2014 г., абсолютен шампион на Япония през 2010 г., шампион на Япония в категория през 2010 г., шампион на Европа през 2010 г. и член на борда на директорите на KWU SENSHI Европа.

България ще бъде представена от сенсей Захари Дамянов – абсолютен световен киокушин шампион през 2015 г., четирикратен шампион на American Absolute и четирикратен европейски киокушин шампион и член на борда на директорите на KWU SENSHI Европа.

Сред официалните лица на събитието ще бъде и сенсей Ян Сокуп (Чехия) – шампион през 2004 г. на All Japan Tournament, европейски шампион през 2007 г., второ място на деветия световен отворен киокушин шампионат през 2007 г., шампион в тежка категория през 2014 г. на Yangame Fight Night, победител на SENSHI – 2019 г. и второ място на първия европейски шампионат в стил „фул контакт“ – 2020 г. и член на борда на директорите на KWU SENSHI Европа.

В звездния състав е и сенсей Петър Мартинов (България) – световен киокушин шампион през 2014 г., европейски киокушин шампион през 2006 г., трето място на турнира European Open през 2008 г. и трикратен европейски Tameshiwari шампион, член на борда на директорите на KWU SENSHI Европа.