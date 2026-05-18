Иван Запрянов срещу опитен румънец на MAX FIGHT 65

Иван Запрянов ще направи своя бенефис на MAX FIGHT 65 с битка срещу опасен румънец. Дългоочакваното събитие ще се проведе на 29 май в спортен комплекс „С.И.Л.А.“ в Пловдив, а билетите бързо се изчерпват в платформата на kupibileti.bg.

Българският боец ще се изправи срещу румънския ветеран Йон Грегоре в подглавната среща в класическия ММА формат – три рунда по пет минути. „Гладиаторът от Берчени“ има 24 професионални ММА срещи зад гърба си, преминал през международни организации и известен с агресивния си стил и тежки удари. Грегоре пристига в България с професионален рекорд от 13 победи и 11 загуби, като цели 10 от успехите му са дошли след нокаут или технически нокаут, а две със събмишън, което ясно показва, че почти винаги търси приключване преди съдийско решение.

Румънецът е познат като опасен нокаутьор. Той е висок 190 сантиметра, дебютира при професионалистите още през 2017 година и през кариерата си преминава през някои от най-сериозните европейски организации. В кариерата си той е участвал в организации като BRAVE CF, където записва впечатляваща победа с технически нокаут срещу Мамаду Ламин Сене. През годините Грегоре е делил клетката и с добре познати имена от европейската сцена като Александър Романов и Михал Андришак, а последната му по-сериозна победа дойде през 2025 година след TKO над Аднан Алич.

На 48 години румънецът продължава да бъде изключително корав и опасен противник, особено в началните минути на двубоите. Именно срещу такъв опонент Иван Запрянов ще направи своето специално завръщане, но и бенефис, пред българската публика. Името му е добре познато както в бойните спортове, така и в спортния живот на Пловдив. Бивш национален състезател по джудо и самбо, Запрянов има дългогодишен опит в бойните дисциплини и през годините остава тясно свързан със спорта и развитието на млади състезатели.

След като напусна поста началник на отдел „Спорт и младежки дейности“ към Община Пловдив, Запрянов се посвети на няколко много ценни и значими каузи. Очакванията са атмосферата в залата да бъде специална, тъй като феновете в Пловдив ще имат възможност да видят отново в действие човек, който дълги години е бил част от развитието на бойните спортове в града. Грегоре е известен с това, че влиза агресивно още от първия гонг и разчита на физическа мощ и нокаутираща сила. Това прави срещата още по-интригуваща, защото срещу неговия директен и експлозивен стил ще застанат опитът, силата и школата на Запрянов в джудото и самбото.