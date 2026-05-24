Васил Христов преди MAX FIGHT 65: Отдал съм се изцяло на кикбокса

Васил Христов гостува за първи път в "Sportal Club"Fight".

По-малко от седмица преди третия му професионален двубой професионалният кикбоксьор, който е познат в бойните среди и като Васил Василев, разговаря с редактора в екипа ни Борис Тонев.

21-годишният спортист ще се изправи срещу по-опитния и по-възрастен Роман Бадила на 29-и май в Пловдив на 65-ото издание на MAX FIGHT. Битката е планирана за три рунда по три минути в стил К-1 в категория до 77 килограма. Към момента Василев има две победи в два дуела на ринга на MAX FIGHT.

Младият талант сподели кои са неговите кумири в спорта, защо е започнал именно с кикбокса на 9-годишна възраст и какви са целите му в професионален план. Възпитаникът на спортен клуб "Warrior" сподели и какво е по-специфичното в методиката на тренировки на доказания треньор по кикбокс Делян Славов.

Вижте цялото интервю с родения в Монтана спортист тук: