  Дакота Дичева се завръща на голяма гала в Ню Йорк

Дакота Дичева се завръща на голяма гала в Ню Йорк

Дакота Дичева се завръща на голяма гала в Ню Йорк

Непобеденият шампион на PFL в лека категория Усман Нурмагомедов се завръща, за да защитава титлата си срещу също непобедения претендент №3 в ранглистата Арчи Колган.

Двубоят ще оглави бойната карта на PFL New York в петък, 31 юли, в UBS Arena в Белмонт Парк, Лонг Айлънд, Ню Йорк. В подглавната битка ще видим завръщането на водачката в ранглистата Дакота Дичева срещу бившата шампионка на Bellator по кикбокс Денис Кийлхолц.

„PFL New York ще бъде кулминацията на три поредни главни битки за световна титла, а на 31 юли светът ще види елитен ММА в най-добрия му вид“, заяви изпълнителният директор на PFL Джон Мартин.

„В единия ъгъл имаме шампиона в лека категория Усман Нурмагомедов, който досега беше класа над всеки, изправил се срещу него. Някои се пречупват от аурата му, други — от уменията му, но така или иначе способностите му са неоспорими. А сега имаме претендент, за когото всички казват, че може да бъде неговият криптонит — Арчи Колган, борец от NCAA Division I, за когото мнозина вярват, че все още не е губил дори рунд. Ще продължи ли една легенда, или ще започне нова? Ще разберем и нямам търпение.

Освен това ще видим и завръщането на Дакота Дичева, а къде по-добре да изведем едно от лицата на PFL, ако не в Ню Йорк“, добави Мартин.

„12 приключвания в 15 мача е изумителен нокаутьорски показател за нейната категория и всеки път, когато влезе в клетката, тя е задължителна за гледане. Но завръщането ѝ няма да бъде лесно — Кийлхолц има кикбокс на световно шампионско ниво и черен колан по джудо, което означава висок риск за Дакота и възможност за Денис да обърка плановете.“

