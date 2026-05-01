  Александър Йотовски се готви за кървава битка на MAX FIGHT 65 в Пловдив

  • 1 май 2026 | 17:17
Датата 29 май в Пловдив ще бъде белязана от силни емоции и високо напрежение. В бойната карта на ELITBET MAX FIGHT 65 се задава интригуващ сблъсък между Александър Йотовски и Милош Янкович. Двубоят ще се проведе по правилата на К1 с ММА ръкавици в три рунда по три минути в категория до 81 килограма и обещава да предложи зрелище, което феновете трудно ще забравят.

Билетите са в продажба в платформата на kupibileti.bg.

Йотовски, познат с прякора „Шампиона“, влиза в срещата като атрактивен и агресивен боец. На 30 години, с ръст от 182 см и състезаващ се за клуб „София Запад“ под ръководството на Здравко Попов, той има баланс от 5 победи и 1 загуба и вече доказа, че е готов да преминава през тежки битки, за да стигне до успеха. 

Дебютното му участие на MAX FIGHT 62 в Свети Влас миналото лято срещу Александру Бортос се превърна в истинска война, в която Йотовски спечели наградата за „Представяне на вечерта“, въпреки че приключи 4-рудновия двубой с избит зъб, паднала коронка и разкървавен нос. Самият той не крие намеренията си и за предстоящия мач, като обещава агресия от първата секунда и търсене на нокаут, подчертавайки, че няма да играе на сигурно и че феновете могат да очакват „поредна кървава баня“.

Срещу него ще застане коравият сърбин Милош Янкович, известен с прякора „Лотра“, който идва от Ниш и разполага със сериозен опит в бойните спортове. С цели 44 професионални боксови мача зад гърба си, той е боец, който знае как да издържа на натиск и да намира решения в трудни ситуации. Янкович вече се е бил на сцена на MAX FIGHT, също на 62-рото издание в Свети Влас, когато се изправи срещу Николай Дишков. Двамата предложиха на зрителите четири интензивни рунда, а сърбинът демонстрира издръжливост и характер, които го правят опасен съперник за всеки.

