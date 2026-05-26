Временният селекционер на Италия изпълни заканата си за предстоящите контроли

Временният селекционер на Италия изпълни заканата си за предстоящите контроли

Временният селекционер на Италия Силвио Балдини очаквано изпрати повиквателни предимно на дебютанти за контролите с Люксембург (3 юни) и Гърция (7 юни).

Италия ще играе само с младежки национали в предстоящите си контроли

Намерението на наставника е да използва играчи, които познава от работата си като селекционер на младежкия тим на страната. Така цели 19 от извиканите 24 играчи са пълни новобранци в мъжкия състав. Изключения са само капитанът Джанлуиджи Донарума (81 мача), 20-годишният Франческо Пио Еспозито (7 мача и 3 гола) и трима играчи на 21 години: Марко Палестра (2 мача), Николо Пизили (2 мача) и Пиетро Комуцо (3 мача на пейката). За сметка на това, сред повиканите са млади таланти като Хонест Аханор, Давиде Бартезаги, Шер Ндур, Лоренцо Вентурино, Самуеле Инасио, Джеф Екатор и Франческо Камарда. Любопитното е, че 11 от селектираните футболисти нямат нито един изигран мач в Серия "А". Средната възраст на състава пък е 20 години и 6 месеца.

Състав на Италия за контролите с Люксембург и Гърция:

Вратари: Джовани Дафара (Авелино), Джанлуиджи Донарума (Манчестър Сити), Лоренцо Палмизани (Фрозиноне)

Защитници: Хонест Аханор (Аталанта), Давиде Бартезаги (Милан), Фабио Киародия (Борусия Мьонхенгладбах), Пиетро Комуцо (Фиорентина), Костантино Фавазули (Катандзаро), Филипо Мане (Борусия Дортмунд), Марко Палестра (Каляри), Лука Реджани (Борусия Дортмунд)

Халфове: Матео Дагасо (Венеция), Джакомо Фатиканти (Ювентус), Лука Липани (Сасуоло), Шер Ндур (Фиорентина), Николо Пизили (Рома), Лоренцо Вентурино (Рома)

Нападатели: Франческо Камарда (Лече), Луиджи Керубини (Сампдория), Джеф Екатор (Дженоа), Франческо Пио Еспозито (Интер), Сейду Фини (Фрозиноне), Самуеле Инасио (Борусия Дортмунд), Лука Колеошо (Париж ФК)

Снимки: Gettyimages

