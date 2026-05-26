Временният селекционер на Италия изпълни заканата си за предстоящите контроли

Временният селекционер на Италия Силвио Балдини очаквано изпрати повиквателни предимно на дебютанти за контролите с Люксембург (3 юни) и Гърция (7 юни).

Италия ще играе само с младежки национали в предстоящите си контроли

Намерението на наставника е да използва играчи, които познава от работата си като селекционер на младежкия тим на страната. Така цели 19 от извиканите 24 играчи са пълни новобранци в мъжкия състав. Изключения са само капитанът Джанлуиджи Донарума (81 мача), 20-годишният Франческо Пио Еспозито (7 мача и 3 гола) и трима играчи на 21 години: Марко Палестра (2 мача), Николо Пизили (2 мача) и Пиетро Комуцо (3 мача на пейката). За сметка на това, сред повиканите са млади таланти като Хонест Аханор, Давиде Бартезаги, Шер Ндур, Лоренцо Вентурино, Самуеле Инасио, Джеф Екатор и Франческо Камарда. Любопитното е, че 11 от селектираните футболисти нямат нито един изигран мач в Серия "А". Средната възраст на състава пък е 20 години и 6 месеца.

Silvio Baldini's squad list for our friendlies against Luxembourg and Greece 📋#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/dGAqKDQ67t — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) May 25, 2026

Състав на Италия за контролите с Люксембург и Гърция :

Вратари: Джовани Дафара (Авелино), Джанлуиджи Донарума (Манчестър Сити), Лоренцо Палмизани (Фрозиноне)

Защитници: Хонест Аханор (Аталанта), Давиде Бартезаги (Милан), Фабио Киародия (Борусия Мьонхенгладбах), Пиетро Комуцо (Фиорентина), Костантино Фавазули (Катандзаро), Филипо Мане (Борусия Дортмунд), Марко Палестра (Каляри), Лука Реджани (Борусия Дортмунд)

Халфове: Матео Дагасо (Венеция), Джакомо Фатиканти (Ювентус), Лука Липани (Сасуоло), Шер Ндур (Фиорентина), Николо Пизили (Рома), Лоренцо Вентурино (Рома)

Нападатели: Франческо Камарда (Лече), Луиджи Керубини (Сампдория), Джеф Екатор (Дженоа), Франческо Пио Еспозито (Интер), Сейду Фини (Фрозиноне), Самуеле Инасио (Борусия Дортмунд), Лука Колеошо (Париж ФК)

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages