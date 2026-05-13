Подкрепен от 19 клуба в Серия А обяви кандидатурата си за президент на Федерацията

Вече е официално – Джовани Малаго се кандидатира за президентския пост в Италианската футболна федерация (FIGC). Новината беше потвърдена лично от него, като формалното депозиране на документите е насрочено за сряда сутринта. След като кандидатурата бъде официално внесена, клубовете ще пристъпят към детайлен анализ на предизборната програма на Малаго. Още през април общо 19 клуба от Серия А се бяха обявили около Малаго.

„Бях обещал и удържах на думата си. От уважение към президента на МОК г-жа Кърсти Ковънтри, която беше тук в Рим, и към всички компоненти, винаги съм казвал, че ще разкрия решението си веднага след това“, заяви Малаго по време на благотворителна вечеря, организирана от Серия А. „Потвърждавам, че утре сутрин ще депозирам кандидатурата си за президент във Футболната федерация“, каза Малаго.

Решението на Малаго идва малко след като получи решаваща подкрепа от Серия Б – последната важна компонента, чиято позиция бившият президент на Италианския олимпийски комитет изчакваше. Малко след 20:00 ч. италианската втора дивизия разпространи официално съобщение, с което застана зад неговата фигура.

„LNPB съобщава за завършването на процеса, предприет през последните седмици по темата за изборното събрание на Федерацията на 22 юни. Резултатът от консултациите, които президентът Паоло Бедин проведе през последните дни с отделните клубове, регистрира решителна ориентация към фигурата на Джовани Малаго, около когото възнамеряваме да се обединим“, пише в позицията.