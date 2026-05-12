Раниери промени позицията си и е готов да помогне на Италия

След като наскоро беше освободен от ролята си на старши съветник на собствениците на Рома, Клаудио Раниери изрази готовност да помогне на националния тим на Италия, ако бъде потърсен оттам. Както е известно, преди година той отказа предложението да стане селекционер на отбора именно заради ангажимента си към “вълците”. Сега обаче легендарният специалист увери, че би се отзовал, ако бъде потърсен от “адзурите”.

“Преди казах “не”, защото бях зает с Рома и не можех да работя на две места. Сега обаче съм свободен, така че защо не? Никога не казвай “никога”. Дали бих бил директор или треньор? Ако бъдеш потърсен, трябва да кажеш “да” и това е. Трябва отново да стъпим на краката си и не бива да отсъстваме от големите първенства”, заяви Раниери пред “Скай Спорт Италия”.

Claudio Ranieri admits he would join the Italy squad, either as coach or a director. ‘I said no before because I had a job, but now I am free. When called by your country, you say yes.’#Azzurri #Calcio #LCFC #Ranieri #ASRoma pic.twitter.com/F8NKpNPhMr — Football Italia (@footballitalia) May 11, 2026

Снимки: Imago