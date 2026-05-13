Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  3. Италия ще играе само с младежки национали в предстоящите си контроли

Италия ще играе само с младежки национали в предстоящите си контроли

  • 13 май 2026 | 15:51
  • 463
  • 0
Италия ще играе само с младежки национали в предстоящите си контроли

Националният отбор на Италия ще разчита само на играчи от състава на страната до 21 години за предстоящите контроли с Люксембург (3 юни) и Гърция (7 юни). Това обяви временният селекционер Силвио Балдини, който аргументира любопитното си решение с това, че именно той е начело на младежкия тим на “адзурите”.

“Предвид това, че по принцип съм селекционер на младежите, а и заради оставката на Дженаро Гатузо, ще повикам играчи само от състава до 21 години за двете контроли с Люксембург и Гърция. Това решение е логичен акт, а не такъв, продиктуван от кураж. Трябва да знаеш как да избереш подходящите хора. Когато ми беше отправено предложението да водя временно мъжкия състав, аз казах на президента Габриеле Гравина: “Приемам, но ще взема младежите”. Искам да подчертая моя труд, както и да покажа на феновете кои са тези момчета.

Всички те трябва да разберат, че за да бъдат завършени футболисти, трябва да играят за колектива и да бъдат една група. А за да бъдат такава, налага се да уважават правилата. Това не са пречки, а метод за повишаване на дисциплината. Много се говори за нуждата да се дава възможност на младите да играят и да проявяват смелост, но същевременно се твърди, че резултатът е от най-голямо значение. Това означава, че ако не печелиш, пътят няма значение. Така че е трудно да втълпиш на хората, че не е играеш само за резултати. Всички казваме, че не участието, а победата е от значение, както и че вторите са първите губещи. Ако имаме тази нагласа, как бихме могли да насърчаваме младите да израстват, да имат кураж и да не се страхуват? Не е лесно да се комбинират тези две неща. Треньор съм от много години, а се озовах в ситуация, която никога не съм очаквал”, коментира Балдини при получаването на наградата “Маурицио Маестрели”.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Арбелоа: Спрямо Реал Мадрид винаги е имало двоен стандарт

Арбелоа: Спрямо Реал Мадрид винаги е имало двоен стандарт

  • 13 май 2026 | 13:11
  • 1997
  • 8
Документален филм припомни скандалите около Франция на Мондиал 2010, дневник на Доменек е особено пикантен

Документален филм припомни скандалите около Франция на Мондиал 2010, дневник на Доменек е особено пикантен

  • 13 май 2026 | 13:06
  • 1694
  • 0
Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

  • 13 май 2026 | 12:02
  • 13732
  • 13
Меджик Джонсън рекламира Лос Анджелис преди Световното първенство по футбол

Меджик Джонсън рекламира Лос Анджелис преди Световното първенство по футбол

  • 13 май 2026 | 11:44
  • 635
  • 0
Кой е бизнесменът, който може да хвърли ръкавицата на Флорентино Перес и да поиска Реал Мадрид?

Кой е бизнесменът, който може да хвърли ръкавицата на Флорентино Перес и да поиска Реал Мадрид?

  • 13 май 2026 | 11:41
  • 8709
  • 5
Испански вестник с остра реакция срещу Флорентино Перес

Испански вестник с остра реакция срещу Флорентино Перес

  • 13 май 2026 | 11:11
  • 1424
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Славия 0:2 Добруджа, гостите гледат към трите точки

Славия 0:2 Добруджа, гостите гледат към трите точки

  • 13 май 2026 | 16:05
  • 11990
  • 32
11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, двата тима с по три промени

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, двата тима с по три промени

  • 13 май 2026 | 16:49
  • 2849
  • 5
Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

  • 13 май 2026 | 16:03
  • 7374
  • 21
Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

Крушарски: ЦСКА са победени, Купата е наша!

  • 13 май 2026 | 09:56
  • 18677
  • 80
Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

  • 13 май 2026 | 10:33
  • 24427
  • 5
Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

  • 13 май 2026 | 12:02
  • 13732
  • 13