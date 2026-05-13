Италия ще играе само с младежки национали в предстоящите си контроли

Националният отбор на Италия ще разчита само на играчи от състава на страната до 21 години за предстоящите контроли с Люксембург (3 юни) и Гърция (7 юни). Това обяви временният селекционер Силвио Балдини, който аргументира любопитното си решение с това, че именно той е начело на младежкия тим на “адзурите”.

“Предвид това, че по принцип съм селекционер на младежите, а и заради оставката на Дженаро Гатузо, ще повикам играчи само от състава до 21 години за двете контроли с Люксембург и Гърция. Това решение е логичен акт, а не такъв, продиктуван от кураж. Трябва да знаеш как да избереш подходящите хора. Когато ми беше отправено предложението да водя временно мъжкия състав, аз казах на президента Габриеле Гравина: “Приемам, но ще взема младежите”. Искам да подчертая моя труд, както и да покажа на феновете кои са тези момчета.

🚨Silvio Baldini will release the upcoming June friendly window team list on MAY 25th as 25/26 players are EXPECTED



Donnarumma, Ricci, Pio Esposito, Ruggeri, Bartesaghi, Kayode, Comuzzo, Chiarodia, Filippo Mane, Ahanor, Casadei, Ndour, Lipani, Koleosho EXPECTED@Gazzetta_it pic.twitter.com/gKEO8HUa9U — AzzurriXtra🇮🇹 (@XtraAzzurri) May 12, 2026

Всички те трябва да разберат, че за да бъдат завършени футболисти, трябва да играят за колектива и да бъдат една група. А за да бъдат такава, налага се да уважават правилата. Това не са пречки, а метод за повишаване на дисциплината. Много се говори за нуждата да се дава възможност на младите да играят и да проявяват смелост, но същевременно се твърди, че резултатът е от най-голямо значение. Това означава, че ако не печелиш, пътят няма значение. Така че е трудно да втълпиш на хората, че не е играеш само за резултати. Всички казваме, че не участието, а победата е от значение, както и че вторите са първите губещи. Ако имаме тази нагласа, как бихме могли да насърчаваме младите да израстват, да имат кураж и да не се страхуват? Не е лесно да се комбинират тези две неща. Треньор съм от много години, а се озовах в ситуация, която никога не съм очаквал”, коментира Балдини при получаването на наградата “Маурицио Маестрели”.

