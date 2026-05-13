Втори претендент обяви кандидатурата си за шеф на италианския футбол

Президентът на Лигата на аматьорските футболисти (LND) Джанкарло Абете в Италия официално се кандидатира за президент на местната футболна федерация (FIGC). На предстоящите на 22 юни избори той ще се опита да си осигури втори период като шеф на италианския футбол след този между 2007 и 2014 година.

Подкрепен от 19 клуба в Серия А обяви кандидатурата си за президент на Федерацията

По-рано своята кандидатура обяви и соченият за фаворит Джовани Малаго. Въпреки това излязоха съмнения дали той е легитимен на поста, тъй като в страната има правило, според което даден човек трябва да изчака определен срок, за да заема ръководни длъжности в местните спортни федерации, а въпросният кандидат доскоро беше президент на Италианския олимпийски комитет.

The candidates for the FIGC Presidency are now official, as Giovanni Malagò and Giancarlo Abete have filed the necessary paperwork to run for the vacant role at the top of the Italian football association. pic.twitter.com/hwA1JTZENH — Football Italia (@footballitalia) May 13, 2026

Абете обаче реши да се концентрира изцяло върху своята кандидатура. “Аз съм олицетворението на значителната приемственост във федерацията, която не се влияе от властни сили. Аз работя за съдържанието, както и за закрилата на най-слабите членове на системата. Спокоен и уверен съм. Предполагаемата нелигитимност на Малаго? Не съм разглеждал въпроса в дълбочина, защото е отвъд моите компетентност. Моята дискусия е насочена към спортната политика. Като гражданин имам задължението да спазвам закона, но това не е въпрос, който попада в моите отговорности”, коментира той пред репортери.

Снимки: Gettyimages