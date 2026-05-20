Роберто Манчини остава вариант за нов селекционер на Италия

  • 20 май 2026 | 14:42
Роберто Манчини остава вариант за треньорския пост в италианския национален отбор, въпреки че Антонио Конте е фаворит. Италия ще обяви новия селекционер след президентските избори в местната футболна централа на 22 юни.

Според вестник Gazzetta dello Sport „мечтаният човек“ за позицията е Пеп Гуардиола, който предстои да напусне Манчестър Сити след десет години в английския клуб. Към момента обаче Конте е водещият кандидат, като италианецът е готов да се раздели с Наполи в края на сезона. Както Gazzetta, така и Corriere dello Sport все още включват Манчини сред основните варианти, като второто издание дори предполага, че бившият селекционер на „адзурите“ би приел по-ниска заплата - около 2 милиона евро на сезон, за да се върне начело на състава. Клаудио Раниери и старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри също са свързвани с позицията.

Манчини спечели с Италия Европейското първенство през 2021-а, но не успя да класира отбора за Световното първенство на следващата година. Той се оттегли от поста през август 2023-а, след което прекара неуспешен период начело на Саудитска Арабия.

