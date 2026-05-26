Двоен удар по национал на Австралия: няма да играе нито в Премиър лийг, нито на Мондиала

Халфът на австралийския национален отбор Райли Макгрий ще пропусне Световното първенство заради контузия, съобщава агенция “Ройтерс”.

Гол в 95-ата минута изпрати Хъл Сити в Премиър лийг

27-годишният футболист на Мидълзбро получи травма в бедрото по време на финала за промоция в Премиър лийг срещу Хъл Сити в събота, загубен с 0:1. Контузията на един от най-креативните играчи на Австралия идва няколко дни преди селекционерът Тони Попович да обяви състава си за турнира в Северна Америка. Опитният Крейг Гуудуин пък не беше избран за подготвителния лагер на австралийците в Сарасота, Флорида, а така отсъствието на Макгрий оставя тима без дълбочина по левия фланг на атаката.

🇦🇺 Injured Australia forward Riley McGree to miss World Cup. 💔 #Socceroospic.twitter.com/52bZxd3Tjm — FIFA World Cup 2026 (@WorldCupMedia) May 25, 2026

Австралия ще изиграе контроли срещу Мексико на 30 май в Пасадена и на 6 юни срещу Швейцария в Сан Диего, преди да започне участието си на Мондиал 2026 на 13 юни срещу Турция във Ванкувър. Останалите съперници на отбора на Попович в група „D“ са съдомакините от САЩ и Парагвай.

Снимки: Gettyimages