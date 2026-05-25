От Тотнъм се обърнаха към феновете, обещаха сеизмични промени и подкрепа за Де Дзерби

Президентът на Тотнъм Питър Чарингтън излезе с официално писмо, в което обеща кардинални промени, след като лондончани избегнаха изпадането в последния ден от сезона. Чарингтън пое властта в клуба, заменяйки на поста Даниел Леви след поредица от протести от страна на феновете, но положението на клуба сякаш се влоши. Сега Чарингтън обещава, че ще подкрепи мениджъра на тима Роберто Де Дзерби на трансферния пазар.

“В неделя, въпреки сезона, който ви даде толкова малко, вие дадохте всичко. Пълен стадион, гласовита подкрепа, пълна подкрепа до последния съдийски сигнал. Обмислях как да започна това писмо, но в крайна сметка този момент го заяви по-добре, отколкото аз бих могъл. Ето защо ви дължим честност за това къде сме се провалили и с какво се ангажираме от тук нататък. Миналият септември осъзнахме, че нещо сеизмично трябва да се промени и семейство Луис се намеси, за да даде своето разрешение за пълно рестартиране. Това не бе лекомислено взето решение и дойде по-късно, отколкото трябваше. Но ние задействахме план, който бележи истински разрив с досегашното статукво. В този процес открихме някои неприятни и неудобни истини. Отличителните черти като красив футбол, връзка с феновете и амбиция бяха оставени да избледнеят. Нямахме правилните хора на ключови позиции. Не изградихме достатъчно добри отбори, които да се борят в най-добрата лига в света. Две поредни 17-и места са неприемливи и няма да се опитваме да го представим като друго освен като незадоволителни.

От септември преструктурираме клуба и обновяваме управленската и футболната структура. По-голямата част от правилните хора вече са на местата си, а други ще бъдат там в следващите седмици. Ангажирани сме да подкрепим тази група от хора, за да бъде управляван клуба по правилния начин. Роберто Де Дзерби има договор за пет години като треньор, което отразява нашата вяра в него и нашия ангажимент да се върнем на мястото, на което трябва да бъдем. Той е страстен и отдаден, позитивен и представлява футбола, който Тотнъм трябва да играе. Ние се ангажираме с това да инвестираме в следващите няколко трансферни прозореца, за да изградим балансиран състав, който да бъде предвождан от Роберто към призовите места в Премиър лийг,” се заявява в позицията на ръководството.

Снимки: Gettyimages