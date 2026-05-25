Жоро Костадинов: Успехите на Левски ще продължат

Досегашният капитан на Левски Георги Костадинов говори след края на мача с ЦСКА 1948 в Бистрица. Новият спортен директор на "сините" е убеден, че пред отбора идват още успехи.

ЦСКА 1948 и Левски не се победиха в последния мач на Георги Костадинов, "червените" със сребърните медали

"Много съм благодарен на цялата левскарска общност за уважението, за любовта, която получавам. Давам всичко от себе си, те го оценяват, сега ще продължа под друга форма. Успехите за Левски ще продължат, оставям една здрава съблекалня. Бъдещето е светло.

Сбъдната мечта е да съм шампион с Левски, всичкият труд през годините успя да доведе до този край. Това беше един прекрасен завършек на моята кариера. Оттук нататък се надявам на още успехи. Няма как да не е трудно, след като 20 години си практикувал професията, която много обичаш. Сега беше точният момент. Искам да благодаря на феновете и да продължават да подкрепят", каза Мечката.

Снимки: Startphoto