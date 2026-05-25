Алвеша: Селекцията няма да е мащабна

Александър Александров говори след нулевото равенство на ЦСКА 1948 срещу шампиона Левски от последния кръг на родната efbet Лига. “Червените” от Бистрица с този резултат си гарантираха второто място и отново след 2023 и 2024 г. ще играят в европейските клубни турнири. Също така те приключват много силен сезон, в който финишираха с равен брой точки с доскорошния хегемон Лудогорец, но именно гръмките им победи в преките двубои гарантираха сребърните медали за футболистите от столичното предградие.

“Като цяло беше много труден мач. Мисля, че изиграхме много добър мач чисто тактически. Моите футболисти се раздадоха на сто процента. Беше с много голям залог този мач и мисля, че го изиграхме по най-добрия начин. Първото полувреме имахме добри моменти, Левски владееше топката повече в дадени моменти. Докато второто полувреме до 80-ата минута, мисля, че играхме много силно, създадохме много положения и е нормално в последните минути да мислим да не допуснем гол, отколкото да вкараме гол, защото и точката ни вършеше работа. Така че поздравявам отбора, поздравявам клуба, поздравявам всички хора около клуба. Просто мисля, че е голям успех. Разбира се, тя не е и само моя заслугата, искам да поздравя и Иван Стоянов и неговия екип, които също дадоха много за този отбор.

Знаем, Левски е сериозен отбор, който е без напрежение. За нас този мач беше най-важен. Никой от клуба не искаше да отива на бараж. Мисля, че изиграхме много стабилен мач както тактически, така и като раздаване. Мога да кажа, че отборът даде всичко от себе си и най-важното е, че постигнахме това, за което излязохме днес.

По принцип е много трудно - никой не очакваше, ние взехме 20 нови футболисти. С времето ставаха все по-добър колектив. По принцип е много трудно, затова аз мисля, че успехът е още по-голям, след като имаме 20 нови футболисти и накрая завършваме на второ място. Заслужено мисля, че като игра, като класа на отбора - напълно заслужено второ място.

Следва един дълбок анализ на изминалата година, да видим къде какво сме сбъркали, къде можем да подобрим, че следващата година да изглеждаме още по-добре и в евротурнирите, и за първенство. Аз мисля, че ще се опитаме да вземем хората, които ни трябват. Тази година няма да е мащабна селекцията. На нас ни трябва просто конкуренция на дадени постове, ако можем да вземем още по-високо ниво и това е. Нищо повече. Просто ще се опитаме да вземем точните футболисти за точните места”, каза Александров.