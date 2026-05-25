Ботев (Враца) се похвали с трима национали

Ръководството на Ботев (Враца) се похвали с трима национални състезатели. Антоан Стоянов получи повиквателна за младежкия национален отбор на България за контролата срещу Северна Македония. Сейни Санянг е част от националния тим на Гамбия за мачове срещу Иран и Сиера Леоне. Тамиму Уору е повикан в националния отбор на Бенин за приятелски мач срещу Того.

Поздравления, момчета! Пожелаваме ви успех и достойно представяне с националните екипи", написаха от клуба.