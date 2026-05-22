Берое хвърля всичко за победа във Враца

  • 22 май 2026 | 08:00
Отборите на Ботев (Враца) и Берое завършват сезона си в efbet Лига с мач помежду си от групата на изпадащите. Двубоят на стадион “Христо Ботев” под Околчица е с начален час 18:00 и ще бъде ръководен от Драгомир Драганов.

Двата тима подхождат с различна нагласа в срещата, след като домакините отдавна доиграват спокойно сезона, след като са лидери в групата и от доста кръгове насам са си осигурили мястото в елита и догодина. Въпреки че играят само за честта си футболистите на Тодор Симов подхождат повече от сериозно към срещите си и записаха добри резултати във втората фаза на шампионата, което им донесе 50 точки до момента.

Не така стоят нещата за Берое, за който двубоят е на живот и смърт. Заралии са с 34 точки на мястото, което би ги пратило на бараж с тим от Втора лига, но ако не вземат победата има сериозна възможност да паднат под чертата, тъй като Спартак (Варна) е със същия актив и домакинство на Локомотив (София). Освен това "зелените" все още нямат окончателна яснота около лиценза на тима за следващия сезон. Първоначално на беройци им бе отказан, но след това стана ясно, че може да получи условен лиценз.

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик
Съставът на Септември също е замесен в битката за оставане, след като е с 35 точки и домакинство на Добруджа. Добричлии вече изпаданаха и вече мислят за Втора лига. Същото може да се каже и за Монтана, който е на дъното с 23.

