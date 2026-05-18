Тодор Симов: Направихме много силно първо полувреме

Старши треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов бе доволен от победата на тима с 2:1 над Добруджа в мач от 36-ия кръг в efbet Лига.

"Днес групата не ни беше пълна поради контузии и наказания. Направихме много силно първо полувреме. Направихме страхотни атаки, като можеше да вкараме още голове.



През втората част Добруджа нямаше какво да губи. Направиха натиск, а ние направихме грешка. Страхотно представяне на Даниел Генов. Направи си подарък за рождения ден", заяви Симов.

Снимки: Startphoto