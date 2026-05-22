Антоан Стоянов: Заслужена победа, много по-добри сме от Берое

Футболистът на Ботев (Враца) Антоан Стоянов говори след победата на своя тим над Берое. Врачани се наложиха с 3:0 и изпратиха един от най-добрите си сезони в родния елит.

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

“Смятам, че сме много по-добри от Берое. Заслужено спечелихме три точки и се радвам, че завършихме така сезона с три поредни победи.

Всяка една позиция си има нейните различни неща, които трябва да правиш. Аз се радвам, когато играя и винаги давам най-доброто от себе си.

За нас младите футболисти е важно да играем. Благодарен съм, че взех участие във всички мачове. Гледам да давам най-доброто от себе си.

Първо трябва да почина, беше дълъг сезон. След това ще го мислим. Само напред и нагоре”, заяви Стоянов.