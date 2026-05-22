Тодор Симов: Прекрасен завършек на сезона

Старши треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов говори след категоричния успех с 3:0 над Берое в двубой от последния кръг на efbet Лига. С този успех отборът му изпрати заралии във Втора лига, а наставникът похвали своите футболисти за представянето през целия сезон.

"Говорихме си, че трябва да завършим по най-добрия начин и да затвърдим изключително доброто представяне през целия сезон. Благодаря на всички хора, с които работихме заедно. Един прекрасен завършек на сезона за нас. Завършихме само два мача наравно. Всички други отбори ги победихме. Това е показателно за начина, по който Ботев (Враца) игра.

Това е най-голямата оценка - когато хората са щастливи. Дори в мачове, които не успявахме да спечелим, те ни подкрепяха. Нека футболистите да се насладят на целия сезон. Сега ще мислим за почивката и да се подготвим за предстоящия сезон.

Един-два дни ще си вземем почивка психологически да се разтоварим. След това започваме работа за следващия сезон", сподели Симов.