Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. Тодор Симов: Прекрасен завършек на сезона

Тодор Симов: Прекрасен завършек на сезона

  • 22 май 2026 | 20:40
  • 592
  • 2

Старши треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов говори след категоричния успех с 3:0 над Берое в двубой от последния кръг на efbet Лига. С този успех отборът му изпрати заралии във Втора лига, а наставникът похвали своите футболисти за представянето през целия сезон.

"Говорихме си, че трябва да завършим по най-добрия начин и да затвърдим изключително доброто представяне през целия сезон. Благодаря на всички хора, с които работихме заедно. Един прекрасен завършек на сезона за нас. Завършихме само два мача наравно. Всички други отбори ги победихме. Това е показателно за начина, по който Ботев (Враца) игра.

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита
Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

Това е най-голямата оценка - когато хората са щастливи. Дори в мачове, които не успявахме да спечелим, те ни подкрепяха. Нека футболистите да се насладят на целия сезон. Сега ще мислим за почивката и да се подготвим за предстоящия сезон.

Един-два дни ще си вземем почивка психологически да се разтоварим. След това започваме работа за следващия сезон", сподели Симов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

  • 22 май 2026 | 17:25
  • 23730
  • 31
Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

  • 22 май 2026 | 19:57
  • 29403
  • 55
Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

  • 22 май 2026 | 19:54
  • 36068
  • 249
Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

  • 22 май 2026 | 19:55
  • 30160
  • 67
Жордао към феновете на ЦСКА: Ще се видим в Европа!

Жордао към феновете на ЦСКА: Ще се видим в Европа!

  • 22 май 2026 | 16:30
  • 1515
  • 8
Спартак (Варна) с голям жест към семействата, които ще гледат днешния мач на живо

Спартак (Варна) с голям жест към семействата, които ще гледат днешния мач на живо

  • 22 май 2026 | 15:25
  • 1351
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

  • 22 май 2026 | 19:54
  • 36068
  • 249
Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

  • 22 май 2026 | 19:55
  • 30160
  • 67
Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

  • 22 май 2026 | 19:57
  • 29403
  • 55
Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

  • 22 май 2026 | 19:50
  • 23208
  • 13
Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

  • 22 май 2026 | 17:25
  • 23730
  • 31
Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

  • 22 май 2026 | 20:17
  • 5911
  • 1