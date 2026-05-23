Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш спечели още една голяма индивидуална награда в Англия - тази за Играч на сезона, която се връчва от Премиър лийг. Португалецът направи един от най-силните си сезони, като вкара осем попадения и направи 20 асистенции до момента. В последния кръг той има възможност еднолично да излезе на върха по голови подавания в цялата история на Висшата лига. В момента халфът дели първото място по този показател с Тиери Анри (2002/03) и Кевин Де Бройне (2019/20).

Това втората голяма награда за Бруно Фернандеш в края на този сезон, в който той имаше основна заслуга за завръщането на Манчестър Юнайтед в Шампионската лига. Преди няколко дни той бе избран и за Футболист на годината от Асоциацията на журналистите, пишещи за футбол.

Поредно признание за Бруно Фернандеш

В хода на целия сезон капитанът на Юнайтед е създал 132 голови възможности за своите съотборници, като е първи по този показател във Висшата лига.

Той спечели наградата в конкуренцията на Давид Рая, Габриел Магаляеш, Деклан Райс, Ерлинг Холанд, Антоан Семеньо, Игор Тиаго и Морган Гибс-Уайт.

Фернандеш е първият играч на Манчестър Юнайтед, удостоен с този приз, след Неманя Видич през 2010/11.

A season for the history books 📖@manutd's Bruno Fernandes is @EASPORTSFC Player of the Season ❤️ pic.twitter.com/nj0wKjlpFv — Premier League (@premierleague) May 23, 2026