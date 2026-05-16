Вутов: Още от началото показахме, че сме по-добрият отбор

Халфът на Арда Антонио Вутов говори след победата на своя тим над Локомотив (Пловдив). Тимът от Кърджали се наложи с 4:0, а Вутов вкара три от головете.

“Още от началото показахме, че сме по-добрият отбор. Тръгна добре за нас, вкарахме ранен гол. Локомотив имаше своите ротации и това наклони везните в наша полза. Това е единственият отбор срещу който не съм се разписвал. Радвам се, че успях и съм много радостен.

Горд съм. През клуба са минали много добри и специални футболисти и да се наредя до тях е огромна чест”, заяви Вутов.