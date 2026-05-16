  Илиан Илиев отрече за нов договор: От три месеца не съм говорил с ръководството

Илиан Илиев отрече за нов договор: От три месеца не съм говорил с ръководството

  • 16 май 2026 | 21:13
Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев сподели мнението си след тежкото поражение с 0:5 от Ботев (Пловдив) на "Колежа". Наставникът на "моряците" коментира своето бъдеще в клуба, като отрече появилата се информация, че е преговарял с ръководството за нов договор.

"Трябва да отдадем заслуженото на противника. Първото полувреме горе-долу беше равностойно. През втората част, след втория гол, настана едно объркване и ни вкараха още два гола. Не е нормално за отбор като нашия. Имахме липса на опит в отбора и това се отрази. Ботев има добри играчи в атака. Второто полувреме е срамно за нас.

След като влязохме във втората четворка, направихме четири мача без допуснат гол. Всичко продължава да зависи от нас за това пето място. Ако стигнем до Европа, какво ще правим там? Срамно представяне. Трябва да го забравим. Другия понеделник излизаме и каквото се случи.

В този момент не бяхме готови за този мач. Бяхме прескочили етапа и вече гледахме към баража. Заслужвахме да загубим, но трябваше да държим поведението си малко по-високо в главата.

Не съм преговарял с ръководството. От три месеца с ръководството не сме говорили нито за миналото, нито за настоящето, нито за бъдещето", каза Илиев.

