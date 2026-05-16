Тунчев: Головете ни липсваха

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев говори след изразителния успех с 4:0 над Локомотив (Пловдив). Наставникът на кърджалийци е доволен, че отборът му остава в битката за баражното пето място.

"Когато разбрахме, че Локомотив пристига в този вид, исках да подходим сериозно към мача. С ранния гол отворихме двубоя. Головете ни липсваха. Малко или много ни затормозяваха психически. Радвам се, че успяхме да отбележим четири попадения днес. Когато не сме зависими само от нападателите, е добре.

Аз неведнъж съм казвал, че през този сезон направихме нещо страхотно с отбора на Арда. Радвам се, че ръководството е оценило нашата работа и ще продължим да работим зедно. Искаме да се представим добре във всеки един мач. Отиваме да победим и ако успеем да постигнем петото място, ще бъде добре за нас", заяви Тунчев.