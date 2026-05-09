Гол и две асистенции на Меси при мощна победа на Интер Маями

Интер Маями се завърна на победния път в МЛС, след като записа мощна победа с 4:2 като гост на Торонто ФК. Звездите на гостите този път бяха на висота и изведоха отбора си до успеха, а важна роля отново имаше Лионел Меси, който се отчете с гол и две асистенции. Аржентинецът отбеляза четвъртото попадение в мача в 75-ата минута, а преди това асистира на Луис Суарес за втория гол в 56-ата минута и на Серхио Регилон за третия в 73-тата минута. Първото попадение пък бе дело на Родриго Де Пол в 44-тата минута, докато за домакините се разписа Емилио Аристисабал в 82-рата и 90-ата минута.

Интер Маями стоеше по-добре през първото полувреме и в края стигна и до откриване на резултата. В 44-тата минута Родриго Де Пол изпълни фаул, първият му удар бе в стената, но при втория опит порази вратата за 0:1.

В 56-ата минута резултатът бе удвоен. Лео Меси получи топката в предни позиции, с едно докосване продължи към Луис Суарес, който сам срещу вратаря отбеляза за 0:2.

В 73-тата минута отново Меси изведе Серхио Регилон в наказателното поле и защитникът показа хладнокръвие и реализира за 0:3.

Две минути по-късно и Меси записа името си сред голмайсторите. Той пое топката в средата на терена, напредна, направи двойно подаване с Родриго Де Пол и отбеляза. Това бе неговото 100-но голово участие в МЛС, като той стана играчът постигнал това за най-кратко време.

В края на мача домакините все пак успяха да се отсрамят и върнаха не един, а цели два гола. В 82-рата минута Даниел Шалой се възползва от грешка на защитник в наказателното поле, отне топката и я подаде към Емилио Аристисабал, за когото бе лесно да отбележи за 1:4.

Отново Емилио Аристисабал добави втори гол за Торонто в 90-ата минута, разписвайки се с глава след центриране отдясно на Коби Франклин

С тази победа Интер Маями излезе на 2-рото място във временното класиране в Източната конференция с 22 точки. "Розовите" са с точка зад лидера Нешвил и с три пред третия Ню Инглънд Революшън, но имат и два мача повече в актива си.

Торонто пък заема 9-ото място с 14 спечелени точки до момента.