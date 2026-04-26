Меси и Суарес бяха титуляри, но Интер Маями взе само равен

Шампионът Интер Маями записа равенство 1:1 в среща от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада при домакинството на Ню Ингланд Революшън.

Този път титуляри бяха, както Лионел Меси, така и Луис Суарес.

Нито един от двамата обаче не се разписа, а “чаплите” дори можеха да загубят мача, след като Карлес Хил от гостите откри резултата в 56-ата минута.

Count it.



Херман Бертераме обаче възстанови паритета в 76-ата минута и донесе точката за шампионите, които се намират на второ място в Източната конференция.

Освен мача на “чаплите” тази вечер имаше още няколко срещи с участие на бивши футболни звезди от топ 5 първенствата на Европа.

В единия от тях ФК Лос Анджелис с Юго Лорис на вратата спечели с минималното 1:0 гостуването си на Минесота Юнайтед.