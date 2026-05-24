От какво се нуждаят Милан, Рома, Ювентус и Комо за класиране в Шампионска лига

  • 24 май 2026 | 10:32
Има 81 възможни комбинации от резултати в неделната вечер в битката за място в Шампионската лига, затова ето от какво се нуждаят Рома, Милан, Ювентус и Комо за класиране в топ 4.

Всичките им мачове започват едновременно в 21:45 часа българско време. Това се прави, за да се гарантира честност, така че никой да няма предимство, знаейки предварително резултатите на останалите.

Важно е също да се отбележи, че головата разлика е без значение в Серия А. Ако два или повече отбора завършат с равни точки, те се подреждат според директните мачове помежду си. При оставащи четири мача и само две свободни места за Шампионската лига все още съществува възможност, ако „росонерите“ и Рома завършат наравно, а Комо и Ювентус спечелят, всички тези отбори да се изравнят с по 71 точки.

В такава ситуация ще бъде изготвено мини класиране на база всички директни мачове между тях.

То би поставило отбора на Макс Алегри с 10 точки и голова разлика +3, Комо с 10 точки и голова разлика +2, Ювентус с 6 точки и Рома с 5 точки. Така първите два отбора биха влезли в Шампионската лига.

Кой ще ликува в битката за ШЛ и чия ще е последната паднала глава в Серия А?

Първо се гледат точките, след това головата разлика в директните мачове, после общата голова разлика, отбелязаните голове и накрая — ако все още няма разделяне — жребий.

Ето и как изглежда балансът:

Милан — 70 точки

С Ювентус: изостава — равенство в директните мачове, но по-лоша обща голова разлика.

С Рома: предимство за Милан.

С Комо: предимство за Милан.

С Ювентус и Рома: първо Ювентус, след това Милан, после Рома.

С Ювентус и Комо: първо Комо, след това Милан, после Ювентус.

С Рома и Комо: първо Милан, след това Рома, после Комо.

С Ювентус, Рома и Комо: първо Милан, след това Комо, после Ювентус, после Рома.

Рома — 70 точки

С Ювентус: изостава.

С Милан: изостава.

С Комо: изостава — равенство в директните мачове, но по-лоша обща голова разлика.

С Ювентус и Милан: първо Ювентус, след това Милан, после Рома.

С Ювентус и Комо: първо Комо, след това Рома, после Ювентус.

С Милан и Комо: първо Милан, след това Рома, после Комо.

С Ювентус, Милан и Комо: първо Милан, след това Комо, после Ювентус, после Рома.

Комо — 68 точки

С Ювентус: предимство за Комо.

С Милан: изостава.

С Рома: предимство за Комо — равенство в директните мачове, но по-добра обща голова разлика.

С Ювентус и Милан: първо Комо, след това Милан, после Ювентус.

С Ювентус и Рома: първо Комо, след това Рома, после Ювентус.

С Милан и Рома: първо Милан, след това Рома, после Комо.

С Ювентус, Милан и Рома: първо Милан, след това Комо, после Ювентус, после Рома.

Ювентус — 68 точки

С Милан: предимство за Ювентус — равенство в директните мачове, но по-добра обща голова разлика.

С Рома: предимство за Ювентус.

С Комо: изостава.

С Милан и Рома: първо Ювентус, след това Милан и Рома.

С Милан и Комо: първо Комо, след това Милан, после Ювентус.

С Рома и Комо: първо Комо, след това Рома, после Ювентус.

С Милан, Рома и Комо: първо Милан, след това Комо, после Ювентус, после Рома.

Снимки: Gettyimages

