От какво се нуждаят Милан, Рома, Ювентус и Комо за класиране в Шампионска лига

Има 81 възможни комбинации от резултати в неделната вечер в битката за място в Шампионската лига, затова ето от какво се нуждаят Рома, Милан, Ювентус и Комо за класиране в топ 4.
Всичките им мачове започват едновременно в 21:45 часа българско време. Това се прави, за да се гарантира честност, така че никой да няма предимство, знаейки предварително резултатите на останалите.
Важно е също да се отбележи, че головата разлика е без значение в Серия А. Ако два или повече отбора завършат с равни точки, те се подреждат според директните мачове помежду си. При оставащи четири мача и само две свободни места за Шампионската лига все още съществува възможност, ако „росонерите“ и Рома завършат наравно, а Комо и Ювентус спечелят, всички тези отбори да се изравнят с по 71 точки.
В такава ситуация ще бъде изготвено мини класиране на база всички директни мачове между тях.
То би поставило отбора на Макс Алегри с 10 точки и голова разлика +3, Комо с 10 точки и голова разлика +2, Ювентус с 6 точки и Рома с 5 точки. Така първите два отбора биха влезли в Шампионската лига.
Кой ще ликува в битката за ШЛ и чия ще е последната паднала глава в Серия А?
Първо се гледат точките, след това головата разлика в директните мачове, после общата голова разлика, отбелязаните голове и накрая — ако все още няма разделяне — жребий.
Ето и как изглежда балансът:
Милан — 70 точки
С Ювентус: изостава — равенство в директните мачове, но по-лоша обща голова разлика.
С Рома: предимство за Милан.
С Комо: предимство за Милан.
С Ювентус и Рома: първо Ювентус, след това Милан, после Рома.
С Ювентус и Комо: първо Комо, след това Милан, после Ювентус.
С Рома и Комо: първо Милан, след това Рома, после Комо.
С Ювентус, Рома и Комо: първо Милан, след това Комо, после Ювентус, после Рома.
Рома — 70 точки
С Ювентус: изостава.
С Милан: изостава.
С Комо: изостава — равенство в директните мачове, но по-лоша обща голова разлика.
С Ювентус и Милан: първо Ювентус, след това Милан, после Рома.
С Ювентус и Комо: първо Комо, след това Рома, после Ювентус.
С Милан и Комо: първо Милан, след това Рома, после Комо.
С Ювентус, Милан и Комо: първо Милан, след това Комо, после Ювентус, после Рома.
Комо — 68 точки
С Ювентус: предимство за Комо.
С Милан: изостава.
С Рома: предимство за Комо — равенство в директните мачове, но по-добра обща голова разлика.
С Ювентус и Милан: първо Комо, след това Милан, после Ювентус.
С Ювентус и Рома: първо Комо, след това Рома, после Ювентус.
С Милан и Рома: първо Милан, след това Рома, после Комо.
С Ювентус, Милан и Рома: първо Милан, след това Комо, после Ювентус, после Рома.
Ювентус — 68 точки
С Милан: предимство за Ювентус — равенство в директните мачове, но по-добра обща голова разлика.
С Рома: предимство за Ювентус.
С Комо: изостава.
С Милан и Рома: първо Ювентус, след това Милан и Рома.
С Милан и Комо: първо Комо, след това Милан, после Ювентус.
С Рома и Комо: първо Комо, след това Рома, после Ювентус.
С Милан, Рома и Комо: първо Милан, след това Комо, после Ювентус, после Рома.
