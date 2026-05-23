  2. Байер (Леверкузен)
Алегри иска в Милан защитник на Леверкузен

  • 23 май 2026 | 02:30
Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри е определил левия бек на Байер (Леверкузен) Алехандро Грималдо като приоритетна трансферна цел за "росонерите" това лято. Твърди се, че испанският национал е бил конкретно поискан от специалиста по време на срещи с ръководството на клуба.

Алегри вижда в Грималдо идеалния профил за подсилване на левия фланг на Милан. Тази зона се превърна в постоянна слабост през кампанията след трансфера на Тео Ернандес в Ал-Хилал миналото лято.

Всеки опит за привличането на испанеца обаче е изцяло зависим от това дали „росонерите“ ще се класират за Шампионската лига през следващия сезон. Ако Милан си осигури място в топ 4, се очаква клубът да започне първоначални разговори с Леверкузен.

Грималдо е един от най-впечатляващите крайни защитници в европейския футбол, откакто се присъедини към германския клуб. вентуално негово привличане би било значително подобрение спрямо настоящите опции, с които Милан разполага отляво на защитата.

Снимки: Gettyimages

Ливърпул договори колумбийски талант

