Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Алегри: Резултатът утре ще определи сезона ни

Алегри: Резултатът утре ще определи сезона ни

  • 23 май 2026 | 17:48
  • 451
  • 0

Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри заяви, че утре предстои най-важният мач за неговия отбор. “Росонерите” приемат Каляри в последния си мач за сезона. В момента те са трети и при победа ще си гарантират място в Шампионската лига. Евентуална грешка обаче ще даде шанс на конкурентите Рома, Комо и Ювентус да го изпреварят.

“Ритъмът ни през 2026 г. е трагичен. Спечелихме само една точка в последните си три домакинства. Това са цифрите. Утре е последният ни мач за сезона и това е последната ми пресконференция преди двубой за тази кампания. Благодаря, че ме издържахте. Забавлявахме се, което е най-важното”, заяви Алегри.

“Ще подходим към Каляри с огромно уважение. Те имат треньор дебютант в лицето на Пизакане, който свърши страхотна работа. Имаха добър сезон и съм щастлив, тъй като имам силна връзка с Каляри. Утре ще играем сериозно. При позитивен резултат ще се класираме за Шампионската лига”, допълни той.

Треньорът има договор до 2027 г., а контрактът автоматично се подновява за още един сезон, ако Милан се класира за Шампионската лига. Попитан за неговото бъдеще, Алегри отговори: “Бъдещето е утре. Това е най-важният мач за всички. Да говорим за бъдещето няма смисъл сега. Имам договор с Милан и съм щастлив да остана тук. Утрешният резултат ще определи мненията. Ако се класираме за Шампионската лига, ще сме имали добър сезон. Ако не успеем, ще бъде различно. Преди Дженоа бяхме загинали, след това бяхме живи. Утрешният резултат е единственото, което има значение”.

Специалистът допълни, че единствената опасност за тима му е да подцени мача: “Грешката, която трябва да избегнем утре, е да подходим към мача с недостатъчна концентрация. Подходът ни ще бъде фундаментален. Трябва да направим същите неща, които направихме в Геноа. Трябва да останем фокусирани, въпреки всички критики”.

Наставникът обяви, че всички ще бъдат на линия за утрешния двубой, включително и Лука Модрич. “Лука е пример за всички в клуба. Пулишич и Леао могат да дадат още много на Милан. Тази година те бяха преследвани от контузии, но сега са здрави и готови за утре”.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ето кои са хората, които ще помагат на Карик в Ман Юнайтед

Ето кои са хората, които ще помагат на Карик в Ман Юнайтед

  • 23 май 2026 | 17:18
  • 979
  • 0
Хъл Сити 0:0 Мидълзбро, греда на "тигрите"

Хъл Сити 0:0 Мидълзбро, греда на "тигрите"

  • 23 май 2026 | 17:15
  • 2693
  • 1
Интер отказа да вземе напускащ Реал Мадрид

Интер отказа да вземе напускащ Реал Мадрид

  • 23 май 2026 | 17:00
  • 1532
  • 1
Големият талант на Манчестър Сити е най-добрият млад играч в Премиър лийг

Големият талант на Манчестър Сити е най-добрият млад играч в Премиър лийг

  • 23 май 2026 | 16:52
  • 1737
  • 0
Анди Робъртсън разкри как един разговор с Клоп е променил всичко

Анди Робъртсън разкри как един разговор с Клоп е променил всичко

  • 23 май 2026 | 16:35
  • 1207
  • 0
Нагелсман: Добре е, че Нойер няма да играе за Байерн

Нагелсман: Добре е, че Нойер няма да играе за Байерн

  • 23 май 2026 | 16:33
  • 1065
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Втора лига на живо: на почивката "братлетата" гледат към Драгалевци, командата на Вили Вуцов се спасява

Втора лига на живо: на почивката "братлетата" гледат към Драгалевци, командата на Вили Вуцов се спасява

  • 23 май 2026 | 18:45
  • 19947
  • 26
В битката за елита: Янтра 0:0 Беласица, сериозни пропуски на домакините

В битката за елита: Янтра 0:0 Беласица, сериозни пропуски на домакините

  • 23 май 2026 | 18:43
  • 4068
  • 5
Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

  • 23 май 2026 | 07:46
  • 38556
  • 24
Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

  • 23 май 2026 | 13:37
  • 11665
  • 44
Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

  • 23 май 2026 | 15:25
  • 5909
  • 4
26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

  • 23 май 2026 | 08:38
  • 21211
  • 19