  3. Кой ще ликува в битката за ШЛ и чия ще е последната паднала глава в Серия А?

Кой ще ликува в битката за ШЛ и чия ще е последната паднала глава в Серия А?

  • 24 май 2026 | 09:18
В днешния 24-и май (неделя) ще се изиграят последните седем мача от италианската Серия А. Те ще определят кои два тима ще играят в Шампионската лига, които други два ще се задоволят с участие в Лига Европа и кой ще бъде последният тим, изпаднал в Серия Б.

Петте срещи с най-голям залог за крайното класиране ще стартират по едно и също време - от 21:45 часа българско време. В единия от тях Милан, който започва кръга на третото място, приема борещия се за нищо Каляри. Четвъртият Рома гостува на вече изпадналия Верона.

Така задачата на преследвачите Ювентус и Комо изглежда почти невъзможна. Селекцията на Лучано Спалети ще дерби с градския съперник Торино, който играе за собствената си чест, докато момчетата на Сеск Фабрегас са гости на Кремонезе.

"Цигулките" са именно един от двата тима, които трябва да решат недовършената битка за оцеляване. Новаците стартират кръга под чертата с точка от спасителния бряг, където се намира Лече. Така Джейми Варди и компания ще трябва да се надяват на грешка от страна на бившия тим на Валери Божинов, който приема вече спасилия се Дженоа.

Другите две срещи, които нямат значение нито в битката за оцеляване, нито в тази за топ 4, ще бъдат в различни часови диапазони. Първо, от 16:00 часа Парма приема новакът Сасуоло. Малко по-късно от 19:00 часа миналогодишният шампион Наполи, който има сигурно място в Шампионската лига, е домакин на Удинезе.

