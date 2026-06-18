Защитник смени Арда (Кърджали) с тим от Румъния

Румънският Петролул Плоещ представи азербайджанския национал Джелал Хюсеинов, който подписа договор за следващите два сезона. Отборът приветства 23-годишния футболист, който за последно бе част от Арда (Кърджали).

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През последния сезон в България азербайджанският бранител записа 39 мача за Арда във всички турнири. Стабилните му изяви привлякоха вниманието на доста клубове, но в крайна сметка той избра офертата на Петролул.

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