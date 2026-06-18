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Локомотив (София) представи петима футболисти, синът на Любо Пенев ще играе за "железничарите"

  • 18 юни 2026 | 11:25
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Локомотив (София) представи петима футболисти, синът на Любо Пенев ще играе за "железничарите"

Ръководството на Локомотив (София) обяви трансферите на петима български футболисти. Към "железничарите" се присъединяват - Димитър Костадинов, Марк-Емилио Папазов, Калоян Костов, Николас Пенев и Цветан Цветков.

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"Добре дошли!

"Локомотив" се подсили с петима млади българи Димитър Костадинов, Марк-Емилио Папазов, Калоян Костов, Николас Пенев и Цветан Цветков официално са част от клуба.

Димитър Костадинов е на 26 години и идва от "Черноморец" (Бургас). Атакуващият полузащитник е носил екипите на "Септември", "Царско село", "Левски" и италианския "Кротоне" преди да се завърне в родния си клуб и да направи много силен сезон във Втора лига.

Марк-Емилио Папазов пристига като голмайстор на втория ни ешeлон. С екипа на ЦСКА II 22-годишният атакуващ футболист наниза 18 попадения, има мачове и за първия отбор на ЦСКА, както и периоди под наем в "Хебър" и "Ботев" (Враца). Юношеската му кариера започна именно от стадион "Локомотив".

Николас Пенев е юноша на ЦСКА. 21-годишният Пенев е с 46 мача и 4 попадения в българския елит. Носил е екипите и на "Хебър" (Пазарджик), "Локомотив" (Пловдив).

Калоян Костов е юноша на "Септември" и португалския "Бенфика". Двуметровият централен бранител през последните две години изигра 24 мача с екипа на пловдивския "Локомотив".

Цветан Цветков е едва на 17 години и е юноша на "Левски". Един от най-добрите вратари в България за възрастта си ще пази в Елитната юношеска група и ще се готви наравно с първия отбор, попивайки опит от Мартин Величков и Александър Любенов.

Ръководството на "Локомотив" им пожелава успех и вярва, че млади българи, минали през юношеските гарнитури на националните отбори могат да са перфектното допълнение към вече изграденото ядро от опитни футболисти", написаха от клуба.

Снимка: "Официален "Фейсбук" на Локомотив (София)"

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