Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Ясни са контролите на Септември (Драгоево)

Ясни са контролите на Септември (Драгоево)

  • 18 юни 2026 | 09:58
  • 439
  • 0
Ясни са контролите на Септември (Драгоево)

Септември (с.Драгоево, Област Шумен), новак в Североизточната Трета лига ще играе с Бенковски (Исперих). С договарянето на въпросния спаринг, програмата за приятелските срещи вече е напълно готова. Общо четири ще изиграе отбора в хода на подготовката си за предстоящия сезон. Седмица преди старта на първенството, Септември (Драгоево) ще излезе за мач от първия кръг на турнира за купата на Аматьорската лига. Първата тренировка е на 14 юли. Целият процес ще се провежда на Национална спортна база Спортпалас в к.к. Златни Пясъци - град Варна.

Програмата за мачовете:

18 юли: Черноломец (Попово) – Септември (Драгоево)

25 юли: Септември (Драгоево) – Бенковски (Исперих)

1 август: Септември (Драгоево) – Устрем (Дончево)

8 август: Септември (Драгоево) – Олимпик (Варна)

15 август, купа АФЛ: Септември (Драгоево) – жребий ще определи съперника

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Специална португалска вечер в "Каза Бала", легенда с любопитно обещание

Специална португалска вечер в "Каза Бала", легенда с любопитно обещание

  • 17 юни 2026 | 20:34
  • 6093
  • 14
Черно море приюти младежки национал

Черно море приюти младежки национал

  • 17 юни 2026 | 20:32
  • 3801
  • 4
Наставникът на Спартак (Търнава) "изчетка" ЦСКА 1948

Наставникът на Спартак (Търнава) "изчетка" ЦСКА 1948

  • 17 юни 2026 | 20:28
  • 1709
  • 0
ЦСКА 1948 удари шампиона на Албания

ЦСКА 1948 удари шампиона на Албания

  • 17 юни 2026 | 20:12
  • 3531
  • 0
Ботев се похвали с играч от Бенфика

Ботев се похвали с играч от Бенфика

  • 17 юни 2026 | 19:15
  • 2875
  • 9
Дунав взе вратар, минал през Лудогорец

Дунав взе вратар, минал през Лудогорец

  • 17 юни 2026 | 18:30
  • 3323
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Офанзивната мощ на Англия покоси Хърватия, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"

Офанзивната мощ на Англия покоси Хърватия, Кейн и Белингам вдъхновиха "трите лъва"

  • 18 юни 2026 | 01:00
  • 69655
  • 201
Неубедителни Португалия и Роналдо тръгнаха с фалстарт в мач за историята

Неубедителни Португалия и Роналдо тръгнаха с фалстарт в мач за историята

  • 17 юни 2026 | 21:50
  • 52673
  • 385
Колумбия показа класа и подчини дебютанта Узбекистан

Колумбия показа класа и подчини дебютанта Узбекистан

  • 18 юни 2026 | 07:03
  • 22572
  • 10
Спираща дъха драма в добавеното време лиши Панама от първа точка на Мондиал и зарадва Гана

Спираща дъха драма в добавеното време лиши Панама от първа точка на Мондиал и зарадва Гана

  • 18 юни 2026 | 04:12
  • 30199
  • 12
Чехия и Южна Африка имат шанс за поправителен след лошото начало

Чехия и Южна Африка имат шанс за поправителен след лошото начало

  • 18 юни 2026 | 07:11
  • 2627
  • 0
Швейцария и Босна и Херцеговина търсят първа победа на Световното

Швейцария и Босна и Херцеговина търсят първа победа на Световното

  • 18 юни 2026 | 07:27
  • 1754
  • 2