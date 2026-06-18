Ясни са контролите на Септември (Драгоево)

Септември (с.Драгоево, Област Шумен), новак в Североизточната Трета лига ще играе с Бенковски (Исперих). С договарянето на въпросния спаринг, програмата за приятелските срещи вече е напълно готова. Общо четири ще изиграе отбора в хода на подготовката си за предстоящия сезон. Седмица преди старта на първенството, Септември (Драгоево) ще излезе за мач от първия кръг на турнира за купата на Аматьорската лига. Първата тренировка е на 14 юли. Целият процес ще се провежда на Национална спортна база Спортпалас в к.к. Златни Пясъци - град Варна.

Програмата за мачовете:

18 юли: Черноломец (Попово) – Септември (Драгоево)

25 юли: Септември (Драгоево) – Бенковски (Исперих)

1 август: Септември (Драгоево) – Устрем (Дончево)

8 август: Септември (Драгоево) – Олимпик (Варна)

15 август, купа АФЛ: Септември (Драгоево) – жребий ще определи съперника

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