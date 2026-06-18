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Швейцария и Босна и Херцеговина търсят първа победа на Световното

  • 18 юни 2026 | 07:27
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Вторият кръг от груповата фаза на Световното първенство 2026 изправя Швейцария срещу Босна и Херцеговина в мач, който може да се окаже решаващ за класирането в група "В" и продължаването напред в турнира. И двата тима започнаха кампанията си с равенства 1:1, но по коренно различен начин. „Кръстоносците“ на Мурат Якин напълно доминираха в своя откриващ мач срещу домакина Катар, записвайки впечатляващите 68% владение на топката и цели 26 удара към вратата. Въпреки гола на Брийл Емболо от дузпа, те бяха наказани в добавеното време и изпуснаха трите точки.

От друга страна, Босна и Херцеговина показа изключителна устойчивост срещу Канада. Възпитаниците на Сергей Барбарез заложиха на дефанзивна тактика с едва 39% владение, но бяха клинични при своите контраатаки. Йово Лукич даде преднина на своя тим, преди „кленовите листа“ също да стигнат до късно изравняване.

Швейцария влиза в този двубой в отлична позиция по отношение на състава. Мурат Якин разполага с всички свои ключови фигури. Очаква се Гранит Джака отново да дирижира полузащитата, а Мануел Аканжи да ръководи защитния вал пред вратаря Грегор Кобел. Атаката отново ще бъде водена от Брийл Емболо, който ще бъде подпомаган по фланговете от Дан Ндой и Рубен Варгас.

Късен гол донесе историческа първа точка на Катар на Световно първенство
Късен гол донесе историческа първа точка на Катар на Световно първенство

Ситуацията в лагера на Босна е по-сложна. Защитникът Нидал Челик е аут от турнира след контузия по време на тренировка. Под сериозен въпрос остава и състоянието на легендарния капитан Един Джеко, който страда от травма в рамото. Харис Табакович също е под въпрос, което поставя допълнителна тежест върху плещите на голмайстора от първия мач Йово Лукич и опитния Сеад Коласинак.

Канада се постара срещу Босна, но не започна домакинството си с победа
Канада се постара срещу Босна, но не започна домакинството си с победа

Погледът към статистиката разкрива любопитна форма за босненците – те са в серия от пет поредни равенства в редовното във всички турнири, включително приятелски срещи и квалификации. Един Джеко и компания обаче победиха след изпълнение на дузпи Уелс и Италия по пътя към Мондиал 2026. Швейцария също не е особено убедителна напоследък, записвайки само една победа (4:1 срещу Йордания) в последните си пет мача.

В исторически план двата отбора имат една среща от 2016 г., когато Босна и Херцеговина триумфира с 2:0 като гост в приятелски мач. Тогава точни бяха Един Джеко и Миралем Пянич. Сега залогът е много по-голям, а арената „СоФи Стейдиъм“ е готова за зрелище, което може да определи съдбата на тези два тима на Мондиала.

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