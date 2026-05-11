Кристиян Бойчев: Посвещавам гола на моето семейство

Защитникът Кристиян Бойчев от Дунав (Русе) коментира завръщането на “драконите” в efbet Лига след равенството 2:2 срещу Фратрия, което гарантира промоцията в елита. Именно Бойчев вкара едно от двете попадения за своите в днешната среща от 32-рия кръг на Втора лига, а това бе неговият осми гол през кампанията, в която той направи и пет асистенции. Бойчев говори и за евентуалното си продължаване с отбора нататък, споменавайки, че би искал да помогне на Дунав в елита, както и че старши треньорът Георги Чиликов го е мотивирал да повярва, че няма невъзможни неща, стига да повярва в тях.

“Като цяло аз съм много щастлив от моето представяне. Най-вече на отбора, беше доста труден сезон. Особено последните мачове, както всички знаем. Нямахме много добра серия, но въпреки това показахме характер и смятам, че излязохме от тази дупка и заслужено според мен сме на първото място.

Според мен всеки отбор има такива спадове, не може само да побеждаваш. За съжаление, нашият спад беше твърде дълъг - от 7 мача, което според мен не е ОК за такъв отбор, който иска категорично да влиза. Но, както знаете, контузиха се доста наши футболисти - като Билал, Акила, които са основни наши футболисти, които помагат доста на отбора, но пак казвам, най-важното е, че излязохме от тази серия и съм много щастлив, че станахме шампиони.

Със сигурност това ми е най-красивият гол. Много съм щастлив, че го вкарах и то в такъв мач. Посвещавам го на моето семейство, защото те винаги са до мен и супер много ги обичам.

Честно казано, не съм мислил нищо, гледах само да се класираме с Дунав и ще гледаме занапред да видим какво ще стане.

Със сигурност искам да помогна на Дунав, колкото мога. Ако има други оферти, ще видим, не знам още със сигурност.

Най-важното според мен е, че не трябва никога да се отказваш, че трябва да следваш целите си, че няма труд, който е неоценен”, започна Бойчев.