11-те на Фратрия и Дунав, "драконите" само на точка от завръщане в елита

Станаха ясни титулярните състави на Фратрия и Дунав (Русе), които се изправят един срещу друг в сблъсък от 32-рия кръг на Втора лига. Мачът на стадион "Спартак" във Варна е от 20:15 часа и ще бъде ръководен от Кристиян Колев.

Ако не загубят днес, "драконите" ще си гарантират първото място, което дава право на промоция в efbet Лига. "Братлетата" пък продължават битката за втората позиция, която би ги изпратила на бараж за участие в елита.

Фратрия - Дунав (Русе)



Стартови състави:

Фратрия: 33. Игор Мостовей, 4. Кристиян Пешов, 3. Александър Ангелов, 90. Вадим Дижинари, 13. Архан Исуф, 9. Денис Кадир, 8. Румен Руменов, 77. Тимур Кораблин, 22. Георги Атанасов, 15. Мирослав Маринов, 98. Валентин Йосков;

Дунав (Русе): 33. Георги Китанов, 26. Камен Хаджиев, 22. Стоян Предев, 88. Димитър Тодоров, 81. Марио Дилчовски, 78. Елисее Су, 11. Денислав Минчев, 84. Ивалдо Руфе, 14. Радослав Апостолов, 10. Кристиян Бойчев, 9. Преслав Бачев.