Верстапен: В Ред Бул не ме послушаха за настройките

Бившият световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен разкри, че инженерите от Ред Бул не са го послушали относно избора на настройки за вчерашната квалификация за Гран При на Канада. Въпреки това Макс е решил да работи с избора на тима, само да им покаже, че не са прави.

Верстапен завърши 6-и в квалификацията вчера, като нито веднъж не беше в битката за разпределение на местата на първите две редици срещу пилотите на Мерцедес, Макларън и Ферари.

Макс на няколко пъти се оплака по радиото, че не може да загрее добре гумите, както и че не му достига максимална скорост на правите.

„Трудно ми е да разбера много неща от тази квалификация – призна след това Верстапен. – Например, нямам представа откъде това представяне в последната ми обиколка. В хода на сесията имах ниска максимална скорост и просто нямах сцепление.

„Направихме някои промени по колата, такива, каквито ги искаха от тима. Ясно е, че това не проработи така, както трябваше. Но понякога трябва да оставиш тима на направи това, което иска, за да стане ясно, че това не работи. Казах им: „Хайде, давайте, ако мислите, че това ще проработи, да го направим. И е ясно, че не се получи.“ Не ме послушаха, но трябваше да пробваме."

Снимки: Gettyimages