Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен: В Ред Бул не ме послушаха за настройките

Верстапен: В Ред Бул не ме послушаха за настройките

  • 24 май 2026 | 13:48
  • 666
  • 0
Верстапен: В Ред Бул не ме послушаха за настройките

Бившият световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен разкри, че инженерите от Ред Бул не са го послушали относно избора на настройки за вчерашната квалификация за Гран При на Канада. Въпреки това Макс е решил да работи с избора на тима, само да им покаже, че не са прави.

Верстапен завърши 6-и в квалификацията вчера, като нито веднъж не беше в битката за разпределение на местата на първите две редици срещу пилотите на Мерцедес, Макларън и Ферари.

Историята чака Кими Антонели, но Джордж Ръсел има друга идея
Историята чака Кими Антонели, но Джордж Ръсел има друга идея

Макс на няколко пъти се оплака по радиото, че не може да загрее добре гумите, както и че не му достига максимална скорост на правите.

„Трудно ми е да разбера много неща от тази квалификация – призна след това Верстапен. – Например, нямам представа откъде това представяне в последната ми обиколка. В хода на сесията имах ниска максимална скорост и просто нямах сцепление.

Ръсел пред Антонели на първа редица в Монреал
Ръсел пред Антонели на първа редица в Монреал

„Направихме някои промени по колата, такива, каквито ги искаха от тима. Ясно е, че това не проработи така, както трябваше. Но понякога трябва да оставиш тима на направи това, което иска, за да стане ясно, че това не работи. Казах им: „Хайде, давайте, ако мислите, че това ще проработи, да го направим. И е ясно, че не се получи.“ Не ме послушаха, но трябваше да пробваме."

Ръсел се удари с Антонели, но спечели спринта в Монреал
Ръсел се удари с Антонели, но спечели спринта в Монреал
 Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Историята чака Кими Антонели, но Джордж Ръсел има друга идея

Историята чака Кими Антонели, но Джордж Ръсел има друга идея

  • 24 май 2026 | 07:53
  • 9447
  • 7
Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

  • 24 май 2026 | 07:23
  • 30280
  • 1
Норис: Днес сме по-близо до челото от вчера

Норис: Днес сме по-близо до челото от вчера

  • 24 май 2026 | 00:39
  • 2156
  • 0
Антонели: Джордж направи страхотна обиколка

Антонели: Джордж направи страхотна обиколка

  • 24 май 2026 | 00:32
  • 1562
  • 0
Ръсел: Последната ми обиколка беше изненада

Ръсел: Последната ми обиколка беше изненада

  • 24 май 2026 | 00:25
  • 1318
  • 0
Ръсел пред Антонели на първа редица в Монреал

Ръсел пред Антонели на първа редица в Монреал

  • 24 май 2026 | 00:15
  • 7298
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров обяви групата на България за мачовете с Черна гора и Молдова

Александър Димитров обяви групата на България за мачовете с Черна гора и Молдова

  • 24 май 2026 | 12:59
  • 7337
  • 18
ЦСКА обяви много важна новина за основен играч

ЦСКА обяви много важна новина за основен играч

  • 24 май 2026 | 12:05
  • 18904
  • 107
Левски поднесе цветя на Могилката

Левски поднесе цветя на Могилката

  • 24 май 2026 | 10:50
  • 11828
  • 145
Везенков и Олимпиакос протягат ръце към мечтания трофей, но на пътя им стои Реал Мадрид

Везенков и Олимпиакос протягат ръце към мечтания трофей, но на пътя им стои Реал Мадрид

  • 24 май 2026 | 07:05
  • 8367
  • 25
Историята чака Кими Антонели, но Джордж Ръсел има друга идея

Историята чака Кими Антонели, но Джордж Ръсел има друга идея

  • 24 май 2026 | 07:53
  • 9447
  • 7
Помогнаха ли на Усик?

Помогнаха ли на Усик?

  • 24 май 2026 | 08:06
  • 26036
  • 62