Ръсел пред Антонели на първа редица в Монреал

Двамата пилоти на Мерцедес Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели се класираха на първа редица за Гран При на Канада утре, като британецът измъкна полпозишъна в последната секунда на квалификацията в Монреал.

Ръсел спечели с 1.12,578 минути, с аванс от 0,068 секунди пред Антонели, а трети остана световният шампион Ландо Норис на 0,151 секунди.

Оскар Пиастри завърши четвърти, на малко над 2 десети от Ръсел и осигури изцяло втора редица за Макларън. А място в топ 10 намериха още Люис Хамилтън, Макс Верстапен, Исак Хаджар, Шарл Леклер, Арвид Линдблад и Франко Колапинто.

През по-голямата част на квалификацията начело на класирането беше Антонели, но в самия край Ръсел успя да мине пред него.

В третата част Ръсел не беше достатъчно бърз в първата си обиколка и се оплака, че няма никакво сцепление на задните гуми. Британецът се отказа от обиколката си, а по това време Антонели стигна едва до 4-ото място. След това обаче при финалните обиколки двамата пилоти на Мерцедес бяха недостижими.

Снимки: Gettyimages