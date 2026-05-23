Ръсел се удари с Антонели, но спечели спринта в Монреал

Джордж Ръсел надделя в битката на пилотите на Мерцедес за победата в спринта в Монреал, като той съотборникът му Андреа Кими Антонели дори се закачиха на трасето, а италианецът на два пъти мина през зоната за сигурност.

На старта пилотите на Мерцедес потеглиха най-добре, което е окуражаващ знак за лидерите в шампионата, като Ръсел поведе, следван от Антонели. Италианецът започна да притиска лидера в петата обиколка, атакува го в следващия тур от външната страна на първия завой, но Ръсел не му остави място и Антонели мина през тревата.

След това Антонели пробва нова атака, този път в завой №8, но спря прекалено късно и пак мина през тревата, като това позволи на световния шампион Ландо Норис да излезе на второто място, което той запази до финала.

Веднага след това Люис Хамилтън се опита да атакува Антонели, но нямаше неговата скорост и Андреа Кими се откъсна напред, за да си гарантира третото място на финала. Все пак, Антонели се опита да си върне второто място от Норис, като пак пробва атака от външната страна на първи завой, но пак не успя и се отказа.

Зад тях Хамилтън се опита да отбие натиска на Оскар Пиастри, но отстъпи до шестото място, изпреварен от австралиеца и другия пилот на Ферари Шарл Леклер. Бившият световен шампион Макс Верстапен финишира седми.

