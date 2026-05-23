  Ръсел се удари с Антонели, но спечели спринта в Монреал

Ръсел се удари с Антонели, но спечели спринта в Монреал

  • 23 май 2026 | 20:05
Ръсел се удари с Антонели, но спечели спринта в Монреал

Джордж Ръсел надделя в битката на пилотите на Мерцедес за победата в спринта в Монреал, като той съотборникът му Андреа Кими Антонели дори се закачиха на трасето, а италианецът на два пъти мина през зоната за сигурност.

На старта пилотите на Мерцедес потеглиха най-добре, което е окуражаващ знак за лидерите в шампионата, като Ръсел поведе, следван от Антонели. Италианецът започна да притиска лидера в петата обиколка, атакува го в следващия тур от външната страна на първия завой, но Ръсел не му остави място и Антонели мина през тревата.

Макс Верстапен остава и догодина във Формула 1

След това Антонели пробва нова атака, този път в завой №8, но спря прекалено късно и пак мина през тревата, като това позволи на световния шампион Ландо Норис да излезе на второто място, което той запази до финала.

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

Веднага след това Люис Хамилтън се опита да атакува Антонели, но нямаше неговата скорост и Андреа Кими се откъсна напред, за да си гарантира третото място на финала. Все пак, Антонели се опита да си върне второто място от Норис, като пак пробва атака от външната страна на първи завой, но пак не успя и се отказа.

Зад тях Хамилтън се опита да отбие натиска на Оскар Пиастри, но отстъпи до шестото място, изпреварен от австралиеца и другия пилот на Ферари Шарл Леклер. Бившият световен шампион Макс Верстапен финишира седми.

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1
Снимки: Gettyimages

Легендата Прост е с черепна травма след обир във вилата му

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

Хамилтън: Най-добрата ни квалификация за сезона

Антонели: Подобренията дават предимство на Мерцедес

Албон пропусна квалификацията заради удара с мармот

Екшън: Миньор и Вили Вуцов изпаднаха в аматьорския футбол, феновете къртят седалки и рутят порта

Сезонът във Втора лига предложи драма до последната секунда

Янтра на победа да сбъдне 32-годишна мечта, предстои гладиаторски сблъсък в София

Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

Преднина за домакините в Самоков

