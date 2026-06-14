Леклер: От мен зависи да подобря представянето си

Пилотът на Ферари Шарл Леклер не успя да завърши Гран При на Барселона, както се оказа заради повреда.
„В един момент останах без серво на волана, изведнъж изчезна и това беше краят на състезанието ми – обясни Леклер. – Мисля, че днес нямах никаква роля в това състезание, нямах никакъв принос. Тимът и Люис си свършиха работата и си осигуриха победата.
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„Можех да се задържа още 2-3 завоя пред Люис, но това щеше да е много глупаво от моя страна. Люис спечели с невероятна разлика, той е невероятен в последните три уикенда, представя се силно и заслужава тези успехи.
„От мен зависи да подобря представянето си, да намеря увереност в колата, да успея да направя чист уикенд, като това не се случи в последните четири състезателни уикенда. Имах доста проблеми, така че се надявам на чисти състезания, да вляза отново в ритъм и да се боря отново в челото.“
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Снимки: Gettyimages