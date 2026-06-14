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Леклер: От мен зависи да подобря представянето си

  • 14 юни 2026 | 20:27
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Пилотът на Ферари Шарл Леклер не успя да завърши Гран При на Барселона, както се оказа заради повреда.

„В един момент останах без серво на волана, изведнъж изчезна и това беше краят на състезанието ми – обясни Леклер. – Мисля, че днес нямах никаква роля в това състезание, нямах никакъв принос. Тимът и Люис си свършиха работата и си осигуриха победата.

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„Можех да се задържа още 2-3 завоя пред Люис, но това щеше да е много глупаво от моя страна. Люис спечели с невероятна разлика, той е невероятен в последните три уикенда, представя се силно и заслужава тези успехи.

„От мен зависи да подобря представянето си, да намеря увереност в колата, да успея да направя чист уикенд, като това не се случи в последните четири състезателни уикенда. Имах доста проблеми, така че се надявам на чисти състезания, да вляза отново в ритъм и да се боря отново в челото.“

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Снимки: Gettyimages

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