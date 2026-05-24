Историята чака Кими Антонели, но Джордж Ръсел има друга идея

Андреа Кими Антонели ще пренапише историята на Формула 1, ако триумфира в днешната Гран При на Канада, в която той ще стартира от втората позиция на стартовата решетка, непосредствено зад съотборника си в Мерцедес Джордж Ръсел.

За британеца това е трети пореден полпозишън в Монреал, а днес той ще се опита да спечели втора последователна победа на „Жил Вилньов“, където триумфира и през 2025 година. Ако Ръсел успее да направи това, той ще прекъсне серията от три поредни победи на Антонели и ще попречи на 19-годишния италианец да пренапише историята на световния шампионат.

Ръсел пред Антонели на първа редица в Монреал

Днес младокът може да стане първият пилот, който печели първите си четири победи във Формула 1 в четири поредни надпревари, но както се видя във вчерашния спринт, това няма да му е никак лесно. В късото състезание в Монреал, в което победата беше за Ръсел, Ландо Норис успя да раздели пилотите на Мерцедес, възползвайки се от битката и лекия контакт между двамата.

Днес световният шампион отново ще стартира непосредствено зад дуото на Сребърните стрели и ще има своя съотборник в Макларън Оскар Пиастри за компания на втория ред. Люис Хамилтън и Макс Верстапен ще стартират пети и шести пред Исак Хаджар, Шарл Леклер, Арвид Линдблад и Франко Колапинто, които ще оформят топ 10 на стартовата решетка.

След като по-рано през седмицата синоптиците вещаеха дъжд в хода на надпреварата в Канада, сега прогнозата се измени и по-скоро ще гледаме битка на сух асфалт. Той обаче ще дава много малко сцепление, тъй като в сутрешните часове в Монреал се очаква обилно преваляване, което ще отмие отложената по идеалната линия гума от началото на уикенда. При този сценарий деградацията може да скочи, което пък да доведе до състезание с повече от едно спиране в бокса, като се има предвид и факта, че пит-лейнът на „Жил Вилньов“ е един от най-късите в целия календар на Формула 1.

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

Състезанието за Гран При на Канада, пети кръг за сезон 2026 във Формула 1, стартира днес в 23:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg