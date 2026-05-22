Факундо Кампацо: Срещу Олимпиакос трябва да сме фокусирани през всичките 40 минути

Баскетболистът на Реал Мадрид Факундо Кампацо заяви, че отборът му е показал характер въпреки сериозните кадрови проблеми и е заслужил мястото си във финала. Аржентинският гард подчерта, че многото контузии не са сломили тима му, а напротив – играчите са отговорили със сърце и борбеност на паркета.

Говорейки за предстоящия сблъсък с Олимпиакос, Кампацо определи гръцкия гранд като отбор, изпълнен с увереност след класирането си за финала. Той заяви, че Реал ще се опита да контролира темпото на играта и ще разчита на агресия, характер и интелигентен баскетбол. Според плеймейкъра между двата тима няма тайни, тъй като се познават отлично. Кампацо очаква тежка битка, в която решаващи ще бъдат не само индивидуалните качества, но и защитата, концентрацията и характерът на играчите.

Факундо Кампацо акцентира и върху силните страни на Олимпиакос, като отличи дълбочината в състава и способността на отбора да бележи от всяка позиция на игрището. По думите му ключът към победата ще бъде контролът върху ритъма, борбата под коша и стабилната защита в ситуациите един на един.