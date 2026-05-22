Кори Джоузеф: В защита бяхме безупречни

Кори Джоузеф от Олимпиакос подчерта играта в защита като основната причина за категоричната победа на тима му над Фенербахче. Той обърна внимание и на факта, че за да доминираш срещу изключително качествен съперник, трябва високо ниво на концентрация през всичките 40 минути. Въпреки убедителното представяне, в лагера на Олимпиакос остават напълно концентрирани върху следващото препятствие. Баскетболистът призна, че мисията все още не е изпълнена и успехът е само крачка в правилната посока преди следващия двубой в неделя. На въпрос дали има предпочитан съперник, той отказа да избира между възможните опоненти, като подчерта уважението си към двата отбора и заяви, че най-важното е гръцкият колос да следва собствената си игра.

Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

Фурние: Феновете са по-готови за битка от нас

Томас Уолкъп: Само Олимпиакос може да победи Олимпиакос

Дорси: Цяла година чакаме Финалната четворка

Питърс: Допуснахме само 61 точки – това е истинско постижение