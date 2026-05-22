Барцокас: Уолкъп вдъхнови защитата на Олимпиакос

Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас отличи Томас Уолкъп за ключовата му роля за победата със 79:61 над Фенербахче в полуфинала на Евролигата.

„Томас зададе тона в защитата. Когато виждаш как плеймейкърът се жертва във всяко притежание срещу играча с топката, това мотивира целия отбор“, заяви Барцокас след срещата.

Наставникът на гръцкия тим обаче подчерта, че успехът е резултат от колективни усилия.

„Не мога да похваля само Томас. Отборната ни защита беше на високо ниво през всичките 40 минути. Още от началото всички бяха готови да отговорят на всичко, което Фенербахче опита да направи“, каза той.

Барцокас отбеляза, че Олимпиакос е ограничил максимално съперника си близо до коша, което е помогнало на отбора да натрупа увереност и да контролира мача до края.

„Когато спираш противника по този начин, увереността идва естествено“, добави треньорът на Олимпиакос.

Гошо Методиев

Снимки: Imago